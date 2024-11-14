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АНАЛІТИКА

Банки Казахстану різко збільшили терміни платежів для російських компаній

 

Російські компанії зіштовхнулися з різким збільшенням термінів проведення платежів у банках Казахстану: у листопаді грошові перекази йшли в середньому на 24% довше, ніж у липні, а в деяких випадках проведення грошей займало два місяці.

Про це пише видання The Moscow Times з посиланням на РБК.

"Чим складніша і більша транзакція, тим довша її обробка", - каже керуючий партнер адвокатського бюро Nordic Star Андрій Гусєв.

За словами фінансового директора транспортної компанії ПЕК Романа Ромашевського, казахстанські банки посилили комплаєнс і вимагають все більше додаткових документів і пояснень з даними про компанії-відправників, а також отримувачів коштів, характеристиках товару та подробиці угоди.

Ситуація з платежами до Казахстану погіршилася приблизно три тижні тому, зазначає засновник Digital ЗЕД Ганна Фомічова. За її словами, мінімальний термін проведення розрахунків становить 7-10 днів, але більше половини розрахунків проходять із затримкою в один місяць.

"При цьому йдеться про прямі контракти з розмитненням у Казахстані, не про транзит. Його стало неможливо проводити ще приблизно рік тому. Тому ми вирішили не використовувати казахстанські банки до стабілізації ситуації. Це стало довго та економічно невигідно", - пояснила Фомічова.

Жорсткість комплаєнсу з боку казахстанських банків пов'язана з тиском міжнародних санкцій та посиленням глобальних заходів щодо боротьби з відмиванням грошей, каже Гусєв. "Будь-яка підозра на участь у незаконних схемах загрожує банкам серйозними репутаційними втратами", - додав він.
За матеріалами: Економічна правда
 

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