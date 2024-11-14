Трамп оголосив майбутніх держсекретаря і генпрокурора США

Республіканець Дональд Трамп, обраний на посаду 47-го президента США, оголосив про номінацію Марко Рубіо на посаду держсекретаря. 53-річний сенатор-республіканець із Флориди стане "захисником нашої нації" і "справжнім другом для наших союзників", заявив Трамп у середу, 13 листопада, підтвердивши повідомлення, що з'явилися напередодні в американських ЗМІ.

Марко Рубіо був обраний до Сенату США в 2010 році. Відтоді він мав позицію "яструба" у зовнішній політиці, вимагаючи, зокрема, від Вашингтона жорсткого курсу щодо Китаю, Ірану, Куби та Венесуели, нагадують журналісти.

У питанні війни Росії проти України останнім часом, як фіксують спостерігачі, Рубіо дедалі частіше підтримує Трампа, повторюючи, що вона зайшла в глухий кут.

Метт Гетц номінований на посаду генпрокурора США

На посаду голови міністерства юстиції та генерального прокурора США Трамп висунув кандидатуру конгресмена-консерватора 42-річного Метта Гетца. Він "захистить наші кордони, знищить злочинні організації та відновить серйозно підірвану віру та довіру американців до міністерства юстиції", написав Трамп у соцмережі Truth Social.

За інформацією видання Utah News Dispatch, запрошення Метта Гетца на позицію голови мін'юсту та генпрокурора стало вкрай несподіваним рішенням, оскільки він залишається об'єктом розслідування Комітету з етики Палати представників США у зв'язку зі звинуваченнями у сексуальних зловживаннях, незаконному вживанні наркотиків та одержанні дорогих подарунків. Водночас на своєму сайті сам Гетц описує себе як "відвертого консервативного фанатика" і категорично заперечує всі звинувачення, висунуті щодо нього комітетом.

Національну розвідку США може очолити Тулсі Габбард

Також Трамп висунув кандидатуру колишньої конгресменки-демократки Тулсі Габбард на посаду голови Національної розвідки США. На думку Трампа, 43-річна Габбард "привнесе у розвідувальну спільноту той безстрашний дух, який характеризує її блискучу кар'єру".

Тулсі Габбард

Раніше Габбард змінила демократів на республіканців та підтримала переобрання Трампа. Відразу після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року вона написала в соцмережі X: "Цієї війни та страждань можна було б уникнути, якби адміністрація Байдена і НАТО просто взяли до уваги законні побоювання Росії щодо можливого вступу України до НАТО".

І Гетц, і Габбард виступали категорично проти подальшої підтримки України, яка обороняється від російської агресії.