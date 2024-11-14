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АНАЛІТИКА

Російський мільярдер Прохоров продав один зі своїх останніх активів у РФ

 

Російський мільярдер Міхаіл Прохоров, який займає 11 рядок у списку найбагатших росіян від Forbes, продовжує позбавлятися активів у Росії. Так, група "Онексім" Прохорова закрила угоду з продажу російського бізнесу інвестгрупи "Ренесанс Капітал".

Про це пише The Moscow Times.

Таким чином, одна із найстаріших інвестиційних компаній у Росії, 100-відсотковим власником якої Прохоров був із 2012 року, перейшла під контроль топ-менеджменту.

У периметр угоди були включені ключові активи групи: "Ренесанс Капітал - Фінансовий консультант", "Ренесанс Брокер" і керуюча компанія "РенКап".

У минулому кандидат у президенти, який набрав майже 8% на виборах 2012 року, Прохоров почав позбавлятися активів у РФ невдовзі після анексії Криму Росією та першої хвилі західних санкцій.

2016 року він продав 20% акцій "Уралкалію" "Уралхіму" Дмітрія Мазепіна.

У 2019 році позбувся акцій "Русала", зокрема продавши великий пакет структурам Віктора Вексельберга та Леонарда Блаватника.

Тоді ж Прохоров продав контрольний пакет медіахолдинга РБК Григорію Берьозкіну.

За кілька тижнів до початку розв'язанї Росією повномасштабної війни проти України в лютому 2022 року Прохоров продав ПАТ "Квадра" - одну з двох десятків енергетичних компаній, створених у результаті реформи РАВ ЄЕС.

Покупцем частки в компанії, що володіє 20 електростанціями і 317 котельнями в 10 областях Центрального федерального округу Росії, стала "дочка" "Росатома" "Росатом Інфраструктурні рішення".

Останній бізнес, що залишився у Прохорова, в Росії - це банк "Ренесанс Капітал", який входить у топ-60 за розміром активів і тримає на рахунках 57 млрд руб. вкладів фізосіб.

Як повідомляється, Прохоров виставив банк на продаж ще влітку 2021 року, а потенційним покупцем виступав "Совкомбанк". Проте угода не відбулася, а сам банк одним із перших потрапив під жорсткі санкції Заходу після вторгнення в Україну.

За даними Forbes, з $11 млрд статків Прохорова близько $9 млрд припадає на готівку.

Наприкінці жовтня цього року мільярдер Роман Авдєєв, який займає 108 місце у російському рейтингу Forbes зі статками $1,2 млрд, оголосив про продаж свого останнього активу в Росії.

За останні роки щонайменше сім мільярдерів відмовилися від російського громадянства.

Раніше повідомлялося, що російські бізнес-еліти не поділяють оптимістичних прогнозів уряду РФ щодо зростання російської економіки і не чекають, що Дональд Трамп на посаді президента США скасує введені проти Росії санкції.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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