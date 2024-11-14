У Нідерландах успішно випробували найпотужніший наземний кран у світі

Нідерландська компанія-оператор транспортування та підіймання важких вантажів Mammoet успішно завершила тестування крана SK6000, що є найпотужнішим наземним краном у світі. Тестування проводилося під наглядом класифікаційного товариства Lloyd's Register, повідомила Mammoet.

Тестування підтвердило, що кран працює відповідно до технічних характеристик та забезпечує найвищі стандарти безпеки. Кран витримав навантаження до 125% від номінального.

Випробування охоплювали максимальні розміри всіх діаграм навантаження крана для всіх конфігурацій головної щогли - від найкоротшої (127 м) до найдовшої (171 м).

У найважчому режимі тестування SK6000 продемонстрував максимальний момент навантаження 520 000 тонно-метрів - це більше ніж в півтора раза перевищує показник попереднього рекордсмена, крана SK350.

SK6000 дасть змогу клієнтам в енергетичному секторі (зокрема вітроенергетиці) та ядерній галузі будувати масштабніші об'єкти з використанням модульної технології.

Завдяки своїй вантажопідйомності та висоті підіймання він дозволить спростити та здешевити будівельні роботи.

Наступним кроком буде транспортування крана до місця його першого проєкту у 2025 році.

Довідка

Mammoet (читається "Маммут", що нідерландською мовою означає "мамонт") - компанія, що спеціалізується на послугах з підіймання та транспортування великовагових та великогабаритних вантажів на воді та на суші. Головний офіс холдингової компанії розташований в Утрехті (Нідерланди). Європейська штаб-квартира знаходиться в Східамі (Нідерланди).

Компанія активно працює в нафтохімічній, гірничодобувній промисловості та металургії, цивільному будівництві та енергетичному секторі (традиційній та атомній енергетиці, офшорній та береговій вітроенергетиці).

Серед найвідоміших проєктів компанії - операція з підіймання затонулого російського підводного човна "Курськ" у 2001 році та встановлення об'єкта "Укриття-2" над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС у 2016 році.

Після вторгнення РФ в Україну Mammoet заморозила всі нові роботи та інвестиції в Росії й у лютому 2023-го отримала дозвіл російської влади на продаж свого бізнесу в країні-агресорці китайській компанії Ashburn Offshore Engineering (Tianjin).