Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Нідерландах успішно випробували найпотужніший наземний кран у світі

У Нідерландах успішно випробували найпотужніший наземний кран у світі

 

Нідерландська компанія-оператор транспортування та підіймання важких вантажів Mammoet успішно завершила тестування крана SK6000, що є найпотужнішим наземним краном у світі. Тестування проводилося під наглядом класифікаційного товариства Lloyd's Register, повідомила Mammoet.

У Нідерландах успішно випробували найпотужніший наземний кран у світі

 

Тестування підтвердило, що кран працює відповідно до технічних характеристик та забезпечує найвищі стандарти безпеки. Кран витримав навантаження до 125% від номінального.

У Нідерландах успішно випробували найпотужніший наземний кран у світі

 

Випробування охоплювали максимальні розміри всіх діаграм навантаження крана для всіх конфігурацій головної щогли - від найкоротшої (127 м) до найдовшої (171 м).

У Нідерландах успішно випробували найпотужніший наземний кран у світі

 

У найважчому режимі тестування SK6000 продемонстрував максимальний момент навантаження 520 000 тонно-метрів - це більше ніж в півтора раза перевищує показник попереднього рекордсмена, крана SK350.

У Нідерландах успішно випробували найпотужніший наземний кран у світі

 

SK6000 дасть змогу клієнтам в енергетичному секторі (зокрема вітроенергетиці) та ядерній галузі будувати масштабніші об'єкти з використанням модульної технології.

У Нідерландах успішно випробували найпотужніший наземний кран у світі

 

Завдяки своїй вантажопідйомності та висоті підіймання він дозволить спростити та здешевити будівельні роботи.

Наступним кроком буде транспортування крана до місця його першого проєкту у 2025 році.

Довідка

Mammoet (читається "Маммут", що нідерландською мовою означає "мамонт") - компанія, що спеціалізується на послугах з підіймання та транспортування великовагових та великогабаритних вантажів на воді та на суші. Головний офіс холдингової компанії розташований в Утрехті (Нідерланди). Європейська штаб-квартира знаходиться в Східамі (Нідерланди).

Компанія активно працює в нафтохімічній, гірничодобувній промисловості та металургії, цивільному будівництві та енергетичному секторі (традиційній та атомній енергетиці, офшорній та береговій вітроенергетиці).

Серед найвідоміших проєктів компанії - операція з підіймання затонулого російського підводного човна "Курськ" у 2001 році та встановлення об'єкта "Укриття-2" над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС у 2016 році.
Після вторгнення РФ в Україну Mammoet заморозила всі нові роботи та інвестиції в Росії й у лютому 2023-го отримала дозвіл російської влади на продаж свого бізнесу в країні-агресорці китайській компанії Ashburn Offshore Engineering (Tianjin).
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3413
  0,0350
 0,08
EUR
 1
 43,9499
  0,0083
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 09:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0224  0,08 0,20 41,6810  0,05 0,11
EUR 43,6214  0,24 0,54 44,4448  0,16 0,35

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3500  0,02 0,06 41,3800  0,01 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес