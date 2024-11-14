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Глава МЗС: Україна хоче паралельно відкрити два переговорні кластери з ЄС у 2025 році
09:30 14.11.2024 |
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Київ під час польського головування в Раді Європейського Союзу в першій половині 2025 року прагнутиме відкрити два переговорні кластери стосовно вступу в ЄС.
Про це він сказав в ефірі телемарафону в середу, 13 листопада, передає "Європейська правда".
За словами Сибіги, після зустрічей з європейськими колегами в Брюсселі він переконався, що Україна залишатиметься пріоритетом наступного керівництва Єврокомісії, "є чітке усвідомлення необхідності допомоги Україні саме зараз".
"Ми теж розуміємо, що відразу після офіційних формальних призначень керівництво Єврокомісії здійснюватиме свої перші візити до України, тим самим демонструючи солідарність, незмінність цієї підтримки, її нарощування", - вважає він.
Очільник МЗС також вказав, що обговорив із європейськими колегами "конкретні речі, пов'язані з переговорним процесом України для вступу в ЄС".
"ми відстоюємо позицію, що враховуючи той прогрес, який Україна досягла на шляху реформ, а також за результатами відповідного скринінгу ми готові відкривати два кластери під час польського головування. Причому за логікою не один за одним, а паралельно", - додав Сибіга.
Переговори про вступ нових держав-членів до ЄС розбиті на 35 глав, згрупованих у 6 кластерів, які відкриваються почергово.
Нагадаємо, Єврокомісія у своєму звіті рекомендувала "швидко, на початку 2025 року, прийти до відкриття" переговорних кластерів стосовно вступу в ЄС.
В уряді у зв'язку з цим готують дорожі карти за конкретними переговорними главами.
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