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АНАЛІТИКА

Прокуратура просить для Ле Пен 5 років в'язниці за махінації в Європарламенті

Прокуратура просить для Ле Пен 5 років в&apos;язниці за махінації в Європарламенті

 

Прокуратура Парижа у середу, 13 листопада, попросила суд визнати ультраправу депутатку Марін Ле Пен винною у розкраданні коштів у справі про шахрайство в Європейському парламенті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Обвинувачення запросило для Ле Пен п'ять років ув'язнення, три з них умовно. У разі такого вироку де-факто лідерка "Національного об'єднання" не зможе брати участь у виборах президента Франції у 2027 році.

Під час судового засідання минулого тижня Ле Пен заявила, що планує балотуватися на посаду президента Франції вчетверте, і якщо їй заборонять це робити, "мільйони французів будуть позбавлені свого кандидата в президенти".

Після виступу обвинувачення захист Ле Пен отримає можливість представити свої аргументи перед суддею. Дата вироку має стати відома до кінця листопада і, ймовірно, припаде на початок 2025 року.

У разі визнання провини Ле Пен може подати апеляцію, але прокуратура вимагає негайного виконання вироку. Тому все залежатиме від того, чи відбудеться новий судовий розгляд до або після 2027 року, коли у Франції відбудуться президентські вибори.

Марін Ле Пен, її партію "Національне об'єднання" та ще 24 людей, зокрема нинішніх і колишніх французьких законодавців і євродепутатів, звинувачують у незаконному використанні коштів Європарламенту для оплати праці парламентських помічників протягом 2004-2016 років.

Докази, представлені в суді, показали, що багато "помічників" законодавців майже не бували в Європарламенті, а в деяких випадках навіть не спілкувались із депутатами, на яких начебто працювали.

І Ле Пен, і інші фігуранти справи вину заперечують.

Водночас у 2021 році у французької популістки виявили зловживання на суму 339 тисяч євро - вона оформила фіктивного помічника, щоби отримувати бюджетну компенсацію за нього, і суд тоді змусив Марін Ле Пен повернути незаконно отримані кошти.
Ключові теги: Франція
 

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