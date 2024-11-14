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Розвідка Південної Кореї підтвердила участь військ КНДР у війні РФ проти України
09:01 14.11.2024 |
Розвідки Південної Кореї та США окремо одна від одної підтвердили, що війська КНДР розгорнули бойові дії разом із російськими військами у Курській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням KBS та брифінг у Держдепартаменті США.
Національна розвідувальна служба Південної Кореї 13 листопада підтвердила, що "північнокорейські війська, розгорнуті в Росії", вже беруть участь у бойових діях після завершення їхньої підготовки та поступового розгортання на полі бою впродовж останніх двох тижнів.
Речник Державного департаменту США Ведант Патель під час брифінгу 12 листопада заявив, що на сході Росії розгорнули понад 10 тисяч північнокорейських військових. Більшість із них зараз перемістилися до західної частини Курської області, "де вони почали брати участь у бойових діях із російськими військами".
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