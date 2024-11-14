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У Байдена планують подати до Конгресу запит щодо допомоги Україні на наступний рік
08:57 14.11.2024 |
Чинна адміністрація США планує впродовж перехідного періоду надіслати до Конгресу запит із новою допомогою для України на 2025 фінансовий рік.
Про це повідомив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, передає власний кореспондент Укрінформу.
«Упродовж наступних двох місяців адміністрація надішле сигнал Конгресу, що ми хотіли би бачити додаткові кошти для України у 2025 році, аби вона мала можливість досягти найкращої позиції, найсильнішої можливої позиції для ведення переговорів», - сказав представник Білого дому.
Салліван не став коментувати, у якому вигляді адміністрація пропонуватиме Конгресу ухвалити додаткове фінансування. Однак він додав, що команда Байдена вважає необхідним і логічним пошук додаткових ресурсів на підтримку України.
Він також запевнив, що нинішній уряд США має намір використати кожний долар, який Конгрес уже виділив на допомогу Україні.
«Знову ж таки, це не ті долари, які перетнуть літаком океан. Це долари, які інвестуються в американську оборонно-промислову базу», - зазначив Салліван.
Радник президента США пояснив, що більшість виділеної допомоги йде на створення нових озброєнь, які повертаються до американської армії замість витрачених на допомогу Україні.
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