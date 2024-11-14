У Байдена планують подати до Конгресу запит щодо допомоги Україні на наступний рік

Чинна адміністрація США планує впродовж перехідного періоду надіслати до Конгресу запит із новою допомогою для України на 2025 фінансовий рік.

Про це повідомив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Упродовж наступних двох місяців адміністрація надішле сигнал Конгресу, що ми хотіли би бачити додаткові кошти для України у 2025 році, аби вона мала можливість досягти найкращої позиції, найсильнішої можливої позиції для ведення переговорів», - сказав представник Білого дому.

Салліван не став коментувати, у якому вигляді адміністрація пропонуватиме Конгресу ухвалити додаткове фінансування. Однак він додав, що команда Байдена вважає необхідним і логічним пошук додаткових ресурсів на підтримку України.

Він також запевнив, що нинішній уряд США має намір використати кожний долар, який Конгрес уже виділив на допомогу Україні.

«Знову ж таки, це не ті долари, які перетнуть літаком океан. Це долари, які інвестуються в американську оборонно-промислову базу», - зазначив Салліван.

Радник президента США пояснив, що більшість виділеної допомоги йде на створення нових озброєнь, які повертаються до американської армії замість витрачених на допомогу Україні.