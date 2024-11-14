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АНАЛІТИКА

Трамп пожартував, що може стати президентом США втретє

 

Обраний президент США Дональд Трамп припустив, що може знову брати участь у виборах на найвищу посаду, хоч це прямо заборонено Конституцією.

Таке він сказав на зустрічі з республіканцями Палати представників у Вашингтоні в середу, 13 листопада, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ABC News.

У публічній частині виступу перед республіканцями Трамп "подякував усім" за хороший результат на президентських виборах та виборах до Конгресу.

Коли пресу виводили із зали, Трамп пожартував: "Я підозрюю, що не буду балотуватися знову, якщо ви не зробите щось інше, якщо ви не скажете: він настільки хороший, що ми повинні щось придумати".

Нагадаємо, що за Конституцією США президенти можуть обиратись лише на два чотирирічні терміни - як поспіль, так і з перервами.

Зустріч Трампа з республіканцями відбулась до того, як обраний президент США прибув до Білого дому, де його прийняв Джо Байден для обговорення передачі влади.

За останніми підрахунками, республіканець здобув голоси 312 виборників на президентських виборах 5 листопада за мінімально необхідних 270.
Ключові теги: США
 

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