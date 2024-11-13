Німеччина дозволила експорт європейських винищувачів Typhoon до Туреччини

Уряд Німеччини погодив експорт винищувачів Typhoon до Туреччини в межах програми зі створення надійного кола постачальників.

Для ухвалення рішення про експорт винищувачів Eurofighter на Туреччину країни консорціуму - Велика Британія, Іспанія та Італія - здійснили значний тиск, прагнучи реалізувати цю угоду та залучити додаткові інвестиції в розвиток програми Eurofighter.

Закупівля цих літаків є частиною плану зміцнення турецьких Повітряних сил, що відбувається на тлі змін у регіоні, зокрема через отримання Грецією винищувачів Rafale від Франції та невдалих перемовин Туреччини щодо придбання американських F-35A.

Подолання перешкод з боку німецького уряду відкриває шлях до перемовин щодо закупівлі 40 винищувачів для ВПС Туреччини.

Наразі невідомо, чи це будуть нові літаки, чи ті, що вже перебувають на озброєнні однієї з європейських країн. Це оновлення стане важливим для заміни застарілих F-4E Phantom 2, які хоч і були модернізовані на початку 2000-х до варіанту Terminator 2000, проте однаково недостатньо для сучасних викликів.

Замовлення на нові Eurofighter Typhoon дозволить Туреччині частково подолати наслідки санкцій, які вплинули на її авіаційний парк і затримали оновлення техніки.

Консорціум Eurofighter, своєю чергою, продовжує модернізацію Typhoon, прагнучи, щоб цей винищувач відповідав рівню новітніх бойових машин, таких як корейський KF-21, французький Rafale та китайський J-10C.