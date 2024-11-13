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АНАЛІТИКА

США доставили на Тайвань першу партію далекобійних ракет ATACMS

США доставили на Тайвань першу партію далекобійних ракет ATACMS

 

Сполучені Штати доправили на Тайвань першу партію оперативно-тактичних ракет ATACMS, проте точна кількість поки невідома.

Нові HIMARS з ракетами ATACMS будуть включені до складу 58-го командування артилерії 10-го армійського корпусу, дислокованого в Тайчжуні.

Дальність дії ATACMS дасть можливість військовим Тайваню ефективно протистояти потенційній загрозі вторгнення з боку комуністичного Китаю, оскільки ракети здатні вражати цілі на території КНР.

У жовтні 2020 року Держдепартамент США схвалив постачання Китайській Республіці (Тайваню) 11 реактивних систем M142 HIMARS разом із 64 оперативно-тактичними ракетами M57 ATACMS. Угода також передбачала постачання супутнього обладнання та послуг, а загальна вартість цього замовлення оцінювалася у 436 млн доларів.

А в травні 2023 року міністерство оборони Тайваню оголосило про додаткову закупівлю 18 систем HIMARS, оскільки виникли труднощі з придбанням американських 155-мм самохідних гаубиць M-109A6 Paladin.

Таким чином, загальна кількість замовлених HIMARS зросла до 29 одиниць, а кількість ATACMS - до 84 одиниць. Крім того, передбачено закупівлю 864 реактивних снарядів.

Постачання першої партії HIMARS для армії Китайської Республіки було заплановано на 2024 рік, а другої - на 2026 рік. У жовтні Тайвань підтвердив доставлення першої партії з 11 систем HIMARS, придбаних у США.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Тайвань, США
 

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