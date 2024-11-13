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Св. Франциск Асізський
Україна обговорює з Польщею вільний доступ до європейських агроринків
17:16 13.11.2024 |
Очільники аграрних міністерств України та Польщі Віталій Коваль і Чеслав Секерський обговорили посилення співпраці, проведення спільного аграрного форуму у Варшаві, а також ситуацію на українсько-польському кордоні.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства за результатами онлайн-зустрічі.
«Важливе питання сьогодні - вільний доступ для українського експорту в Європу. Наше спільне завдання - донести фермерам Польщі, що внутрішні протести у вигляді блокування кордону з Україною не є ефективними для вирішення їхніх проблем. Натомість є обтяжливими для дружньої України», - зазначив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.
Міністри також обговорили організацію спільного українсько-польського аграрного форуму у Варшаві під патронатом міністерств. Це допоможе зміцнити зв'язки між агровиробниками та профільними асоціаціями двох країн, а також створити нові спільні переробні підприємства та посилити науково-дослідницьке співробітництво.
Міністр сільського господарства і розвитку села Польщі Чеслав Секерський заявив, що уряд Польщі чує своїх агровиробників та працює над їх підтримкою, перебуваючи в постійному діалозі для зняття можливих напружень.
Очільники домовилися про особисту зустріч для продовження напрацювання рішень, що даватимуть позитивний економічний ефект обом країнам.
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