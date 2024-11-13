Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США відкривають у Польщі нову базу ППО для захисту НАТО

США відкривають у Польщі нову базу ППО для захисту НАТО

 

США відкривають у Польщі нову базу протиповітряної оборони (ППО) для захисту країн НАТО, повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

"13 листопада ми відкриваємо базу протиракетної оборони в Редзіково. У питанні безпеки й зовнішньої політики ми залишаємося єдині, незалежно від наших поглядів. Польсько-американський альянс сильний і залишиться таким", - написав він у фейсбуці в середу.

Однак видання Wiadomosci зазначає, що базу ППО Aegis Ashore, будівництво якої розпочалося 2016 року, розробляли насамперед для захисту від Ірану, і вона нездатна захистити від загроз з боку РФ. Видання стверджує, що ППО може бути використана лише для збивання невеликої кількості ракет середньої дальності (близько 1-5 тис. км), які запускають з Близького Сходу.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США, Польща
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3413
  0,0350
 0,08
EUR
 1
 43,9499
  0,0083
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 10:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1046  0,07 0,17 41,7265  0,07 0,17
EUR 43,8596  0,09 0,20 44,6023  0,11 0,26

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3500  0,02 0,06 41,3800  0,01 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес