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США відкривають у Польщі нову базу ППО для захисту НАТО
16:53 13.11.2024 |
США відкривають у Польщі нову базу протиповітряної оборони (ППО) для захисту країн НАТО, повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.
"13 листопада ми відкриваємо базу протиракетної оборони в Редзіково. У питанні безпеки й зовнішньої політики ми залишаємося єдині, незалежно від наших поглядів. Польсько-американський альянс сильний і залишиться таким", - написав він у фейсбуці в середу.
Однак видання Wiadomosci зазначає, що базу ППО Aegis Ashore, будівництво якої розпочалося 2016 року, розробляли насамперед для захисту від Ірану, і вона нездатна захистити від загроз з боку РФ. Видання стверджує, що ППО може бути використана лише для збивання невеликої кількості ракет середньої дальності (близько 1-5 тис. км), які запускають з Близького Сходу.
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