Фінансові новини
- |
- 13.11.24
- |
- 19:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Накращий момент, щоб посадити дерево, був двадцять років тому. Наступний – сьогодні"
Китайське прислів'я
Блінкен: США посилять допомогу Україні до приходу Трампа
16:06 13.11.2024 |
Державний секретар США Ентоні Блінкен у середу, 13 листопада, пообіцяв, що Києву буде переданий "кожен долар", який є в розпорядженні Вашингтона, до приходу до влади обраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа.
Вашингтон "продовжить нарощувати все, що ми робимо для України, щоб забезпечити її ефективний захист від російської агресії", сказав Блінкен журналістам у штаб-квартирі НАТО, перерахувавши такі позиції військової допомоги, як протиповітряна оборона, артилерія та бронетехніка.
Раніше у міністерстві оборони США повідомили, що Сполучені Штати можуть використати на допомогу Україні ще 9,3 мільярда доларів. Так, як зазначив речник Пентагону Патрік Райдер, нині загальний обсяг допомоги, що залишився в рамках механізму Presidential Drawdown Authority (PDA) складає 7,1 мільярда доларів. З них 4,3 мільярда доларів - це гроші, виділені на 2024 фінансовий рік, і 2,8 мільярда - це ті, що стали доступними після перерахунків. Ще близько 2,2 мільярда доларів доступні за програмою USAI - ініціативою сприяння безпеці України.
Блінкен: партнери України об'єднують зусилля
Під час візиту у Брюссель Блінкен провів зустрічі із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, а також із керівництвом Альянсу, на яких обговорювалася подальша підтримка України. Метою цього діалогу союзників, за словами Блінкена, було об'єднати зусилля, щоб "у України було достатньо грошей, боєприпасів і мобілізованих військ для ефективної боротьби у 2025 році або мирних переговорів з позиції сили".
Водночас Блінкен ухилився від відповіді на запитання про зняття обмежень для українських Збройних сил на удари західною зброєю вглиб території Росії, зазначивши, що союзники України "адаптуються і пристосовуються до її потреб" на полі бою і продовжать це робити.
Нагадаємо, що Блінкен також підтвердив, що військові з КНДР вже задіяні на полі бою у війні Росії проти України, й назвав це вкрай небезпечним поворотом подій. Він пообіцяв "жорстку відповідь" на це.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Топгенерал НАТО: «Якби у росіян не було «ядерки» – ми б допомагали вигнати їх з України»
ТОП-НОВИНИ
|Схеми: Родина нардепа «слуг» купила елітну нерухомість у Дубаї на понад $1 млн
|Трамп має намір призначити ексглаву нацрозвідки США Реткліффа директором ЦРУ
|Трамп оголосив ведучого Fox News і критика НАТО майбутнім головою Пентагону
|Україна виконала всі кількісні критерії та структурні маяки перед шостим переглядом програми EFF - Рашкован
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Німеччина дозволила експорт європейських винищувачів Typhoon до Туреччини
|США доставили на Тайвань першу партію далекобійних ракет ATACMS
|Україна обговорює з Польщею вільний доступ до європейських агроринків
|Словацька компанія підписала першу угоду на імпорт газу з Азербайджану. Про його транзит через Україну поки не йдеться
|США відкривають у Польщі нову базу ППО для захисту НАТО
|Пріоритет майбутньої глави дипломатії ЄС - перемога України
Бізнес
|Смартфони Red Magic 10 Pro, окрім флагманського Snapdragon 8 Elite, отримають додатково ігровий чип R3 власної розробки
|Android 15 отримав підтримку Wi-Fi Ranging для точного визначення геолокації в приміщеннях
|ШІ допоможе TSMC збільшити виробництво напівпровідників на 22% до кінця 2024 року
|TSMC зупиняє постачання високотехнологічних чипів до Китаю
|Учені розробили технологію, яка виявляє рак легенів за одним видихом
|Вчені вперше успішно відновили зір за допомогою трансплантації стовбурових клітин
|Huawei пропонує співробітникам TSMC потрійну зарплату