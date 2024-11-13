Росії бракує грошей на війну: Путін доручив зменшити виплати російським окупантам за отримані поранення

Російський диктатор Путін доручив уряду встановити розмір виплат російським військовим за поранення, отримані під час окупаційної війни в Україні, залежно від їхньої тяжкості. Максимальна сума одноразової виплати не збільшиться, але тепер її призначатимуть лише за тяжкі каліцтва.

Відповідний указ оприлюднено на офіційному порталі опублікування правових актів РФ, передає російська редакція Forbes.

Згідно із документом, максимальна сума виплати за поранення у війні проти України становитиме 3 млн руб. Наразі одноразова виплата за поранення у розмірі 3 млн руб. передбачена для всіх бійців російських окупаційних військ, незалежно від його тяжкості.

У випадку загибелі родини можуть отримати 5 млн руб.

Крім того, при звільненні через травму або каліцтво, отримані під час служби, передбачена ще одна виплата. Із січня 2024 року вона становить 3,2 млн. руб.

На початку листопада міністр оборони РФ Андрій Білоусов доручив провести диверсифікацію розміру виплат у залежністю від тяжкості поранення своїй заступниці АНні Цивілєвій, яку називають племінницею Путіна.

Сама Цивілєва пояснювала перегляд виплат необхідністю відновлення справедливості, адже часом незначні порізи прирівнюються до поранень, які спричинили ампутацію чи інвалідність, що створює "відчуття спотвореності" серед окупантів, які зазнали тяжких травм.

Як повідомлялося, закон про федеральний бюджет РФ на 2024 рік передбачає дефіцит у сумі 2,12 трлн рублів, або 1,1% ВВП. Однак у матеріалах до проєкту бюджету РФ на 2025-2027 роки, внесеного до Держдуми у вересні, вже закладена вища оцінка дефіциту - 3,3 трлн рублів, або 1,7% ВВП РФ.

Скільки Росія витрачає на війну?

Уряд Росії активно шукає нові джерела наповнення федерального бюджету через зростання видатків на війну проти України. Частка військових видатків у бюджеті Росії на 2024 рік стала рекордною з останніх років існування Радянського Союзу і вперше у новітній історії перевищила видатки на соціальні програми.

На фінансування напрямку "національна оборона" у 2024 році заплановано спрямувати 29,3% усіх видатків російського бюджету, або 10,7 трлн руб., що еквівалентно 6% ВВП. У 2023 році витрати за цим напрямком були заплановані на рівні 6,4 млрд руб.

Водночас на "соціальну політику" заплановано виділити 7,71 трлн руб., або 21,1% всіх витрат. Це найнижча частка щонайменше з 2011 року. У середньому за 2015-2021 роки частка соціальної політики у видатках федерального бюджету становила 28%.

У 2025 році видатки федерального бюджету РФ на війну будуть ще більшими. Проєкт федерального бюджету на 2025 рік передбачає, що витратити на оборону та безпеку зростуть до 40% видатків бюджету, що набагато більше, ніж на освіту, охорону здоров'я та "соціалку", разом узяті. Зокрема, військові витрати на 2025 рік у бюджеті заплановані у розмірі 13,2 трлн рублів (6,2% ВВП), що на чверть більше, ніж у 2024 році (10,4 трлн рублів).