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Тридцять російських авіакомпаній можуть збанкрутувати у 2025 році
13:44 13.11.2024 |
Три десятки російських авіакомпаній, які забезпечують понад чверть (26%) пасажирських перевезень усередині країни, можуть збанкрутувати у 2025 році
Про це повідомляють "Известия".
Різке погіршення фінансового становища та відкликання сертифікатів експлуатантів загрожує авіаперевізникам банкрутством через накопичені борги за лізинг іноземних літаків.
Повідомляється, що після введення санкцій 2022 року багато хто з них перестали перераховувати лізингові платежі. У 2025-му уряд дозволив списати борги за ними, однак на ці суми буде нараховано податок на прибуток у розмірі 25%. Таке фінансове навантаження може змусити їх закритися.
Викупити лізингові літаки за кошти Фонду національного добробуту змогли тільки великі авіакомпанії - "Аерофлот", "Уральські авіалінії" і S7 Airlines. У першому кварталі 2024 року кількість викуплених повітряних суден досягла 165 із 400.
В повідомленні зазначають, що невдоволення учасників ринку зрозуміле, оскільки списана кредиторська заборгованість належить до "позареалізаційних доходів", а "зекономлені" гроші визнають прибутком, а їх оподатковують.
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