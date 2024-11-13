Європейські суднобудівні компанії об'єднаються для створення спільного корвета EPC

Минулого тижня, 4 листопада, Під час виставки Euronaval у Парижі провідні європейські суднобудівники офіційно підписали угоду щодо другої фази проєкту European Patrol Corvette (EPC).

Одні з найбільших суднобудівних компаній Navantia (Іспанія), Fincantieri (Італія) та Naval Group (Франція) будуть спільно просувати проєкт модульного та багатоцільового патрульного корвета (MMPC).

За очікуваннями, грецька інженерна компанія HYDRUS також приєднається до цього консорціуму, що ще більше зміцнить міжєвропейську співпрацю в галузі морської оборони.

Проєкт EPC, започаткований 3 червня 2019 року як спільна ініціатива Франції та Італії, націлений на створення універсальної платформи корвета для задоволення широкого спектра оборонних та патрульних завдань у європейських водах.

Перша фаза проєкту MMPC, під назвою Call 1, була профінансована у 2021 році через Європейський оборонний фонд (EDF) після подання пропозиції консорціумом Naviris та Navantia.

У травні 2024 року Європейська комісія виділила 154,5 млн євро на другий етап, Call 2, ініційований Fincantieri, Naval Group, Navantia, Naviris та HYDRUS. Цей етап, який триватиме з 2025 по 2029 рік, передбачає детальне проєктування та початок виробництва двох прототипів: одного корвета LRM і одного FCM.

Франція та Іспанія зацікавлені у версії LRM, призначеній для тривалого патрулювання та закордонних операцій, а Греція та Італія планують використовувати бойову версію FCM для операцій у Середземномор'ї, включаючи зони підвищеної небезпеки.

Корвет LRM, створений для дальнього патрулювання, матиме сучасний радар, бойову систему управління, протиповітряні ракети малої та середньої дальності та максимальну швидкість до 24 вузлів.

Натомість корвет FCM оснастять додатковими протикорабельними ракетами та засобами протидії торпедам і дронам, із можливістю розвивати швидкість до 26 вузлів.

Відмінності між версіями LRM і FCM також стосуються силової установки, сенсорних систем і конфігурацій озброєння, пристосованих для забезпечення національних оборонних потреб.