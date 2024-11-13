Фінансові новини
- |
- 13.11.24
- |
- 11:29
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Трамп обрав Ноем на посаду секретаря Департаменту внутрішньої безпеки
09:28 13.11.2024 |
Переможець президентських виборів у США Дональд Трамп оголосив, що обрав губернатора Південної Дакоти Крісті Ноєм новим секретарем Департаменту внутрішньої безпеки країни за його адміністрації. Напередодні про таке призначення писали західні ЗМІ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN та ABC News.
За словами Трампа, Ноєм була "дуже сильною у питаннях безпеки кордонів".
"Вона була першим губернатором, який відправив солдатів Національної гвардії, щоб допомогти Техасу боротися з прикордонною кризою Байдена (чинного президента США Джо Байдена, - ред.), і їх відправляли загалом вісім разів", - пояснив він свій вибір.
Що передувало із призначенням Ноем
Коли раніше у вівторок CNN вперше повідомило про можливе відповідне призначення Крісті Ноєм. Й тоді деякі республіканці висловили занепокоєння. Втім, схоже, це не змінило напрямок вибору Трампа, повідомили американським ЗМІ джерела.
Також варто додати, що призначення Ноєм на цю посаду ще потребує схвалення з боку Сенату США.
Раніше РБК-Україна зауважувало на тлі повідомлень про можливе майбутнє її призначення наступним секретарем Департаменту внутрішньої безпеки США, що Крісті Ноем виступала проти допомоги Україні з боку Штатів.
Заяви Ноем про Україну
2023 року Ноем заявляла, що допомога Україні від США нібито є стратегічною помилкою.
Губернатор пояснювала свою позицію тим, що дії Вашингтона нібито штовхають Росію до співпраці з Китаєм, а це означає, що країна-агресор зможе скористатися великим арсеналом китайської зброї.
Також вона заявляла, що протягом останніх п'яти років США витратили більше коштів на допомогу Україні, ніж на американо-мексиканський кордон.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп оголосив ведучого Fox News і критика НАТО майбутнім головою Пентагону
|Україна виконала всі кількісні критерії та структурні маяки перед шостим переглядом програми EFF - Рашкован
|Уряд запроваджує нові правила оцінки ефективності держкомпаній
|МСЕК ліквідують. Шмигаль анонсував новий механізм, який можна пройти і заочно
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Сполучені Штати проводять розслідування щодо російських клієнтів UBS
|FT: Брюссель хоче вивільнити мільярди євро на оборону і безпеку з бюджету ЄС
|Київ домовляється з Лондоном про навчання 5-7 тис. студентів на рік для можливої майбутньої держслужби - посол Залужний
|Європейські суднобудівні компанії об'єднаються для створення спільного корвета EPC
|Трамп обрав Ноем на посаду секретаря Департаменту внутрішньої безпеки
|Трамп запросив бізнесменів Маска і Рамасвамі у новостворену агенцію з питань ефективності уряду
Бізнес
|Android 15 отримав підтримку Wi-Fi Ranging для точного визначення геолокації в приміщеннях
|ШІ допоможе TSMC збільшити виробництво напівпровідників на 22% до кінця 2024 року
|TSMC зупиняє постачання високотехнологічних чипів до Китаю
|Учені розробили технологію, яка виявляє рак легенів за одним видихом
|Вчені вперше успішно відновили зір за допомогою трансплантації стовбурових клітин
|Huawei пропонує співробітникам TSMC потрійну зарплату
|Детройт перетворює вуличні ліхтарі на зарядні станції для електромобілів