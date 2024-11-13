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Трамп запросив бізнесменів Маска і Рамасвамі у новостворену агенцію з питань ефективності уряду
09:15 13.11.2024 |
Обраний президент Дональд Трамп у вівторок заявив, що мільярдер Ілон Маск і колишній кандидат в президенти від Республіканської партії, проросійський підприємець Вівек Рамасвамі очолять новий "Департамент урядової ефективності" (DOGE), який, незважаючи на назву, не є державним агентством.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.
Абревіатура DOGE - це натяк на улюблену криптовалюту Маска, доджкойн. У заяві Трампа йдеться, що Маск і Рамасвамі працюватимуть за межами уряду, щоб пропонувати Білому дому "поради та рекомендації", а також співпрацюватимуть з Адміністративно-бюджетним управлінням, щоб "просунути масштабну структурну реформу і створити підприємницький підхід до уряду, небачений раніше". Він додав, що цей крок шокує державні системи.
Наразі не зрозуміло, як працюватиме організація. Вона може підпадати під дію Закону про Федеральний консультативний комітет, який диктує, як зовнішні групи, що консультують уряд, повинні працювати і бути підзвітними громадськості.
Федеральні службовці, як правило, зобов'язані розкривати свої активи та зв'язки, щоб уникнути будь-яких потенційних конфліктів інтересів, а також продавати значні активи, пов'язані з їхньою роботою. Оскільки Маск і Рамасвамі не є офіційними федеральними службовцями, на них не поширюються ці вимоги та етичні обмеження.
Маск постійно присутній у Мар-а-Лаго відтоді, як Трамп переміг на президентських виборах.
Новообраний президент часто говорив, що надасть Маску офіційну роль наглядача за групою, подібною до комітетів "блакитної стрічки", які готують рекомендації уряду США щодо спірних питань. Одного разу Маск припустив, що може знайти понад 2 трильйони доларів економії - майже третину загальних річних державних витрат.
Трамп чітко дав зрозуміти, що Маск, швидше за все, не обійматиме жодної штатної посади, враховуючи його інші зобов'язання.
Щодо Рамасвамі, то у січні він призупинив свою кампанію і підтримав Трампа.
У своїй заяві Трамп сказав, що вони "прокладуть шлях для моєї адміністрації, щоб ліквідувати урядову бюрократію, скоротити надлишкове регулювання, зменшити марнотратні витрати і реструктуризувати федеральні агентства".
Крім того, Трамп заявив у вівторок, що обрав своїм міністром оборони Піта Гегсета, ведучого Fox News і ветерана, який висловлював презирство до політики керівників Пентагону, включаючи його найвищого військового керівника.
Також Трамп підтвердив призначення конгресмена від Флориди Майка Волтца радником із національної безпеки у своїй майбутній адміністрації.
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