У Шольца підтвердили дату голосування, яке може запустити дострокові вибори

Голова фракції Соціал-демократичної партії Німеччини в Бундестазі Рольф Мютценіх заявив, що голосування за вотум довіри уряду Олафа Шольца має відбутись 16 грудня.

Як пише "Європейська правда", його слова цитує Zeit.

За словами Мютценіха, 11 грудня Шольц представить вотум довіри Бундестагу в письмовій формі, після чого відбудеться голосування за нього.

Разом із лідером найбільшої опозиційної парламентської фракції ХДС/ХСС Фрідріхом Мерцом представник СДПН запропонує цю дату президенту Німеччини Франку-Вальтеру Штайнмаєру.

У разі, якщо уряду Шольца оголосять вотум недовіри, позачергові вибори до Бундестагу відбудуться 23 лютого 2025 року.

Сам Мерц заявив, що через пізнє голосування за вотум довіри, "по суті, ми втрачаємо близько місяця для виборів до наступного німецького Бундестагу, а отже, і для формування уряду в ці терміни"

Однак він дав зрозуміти, що 23 лютого є "хорошим рішенням", цитує його Bild.

Нагадаємо, політична криза у Німеччині почалась 6 листопада, коли Шольц вирішив звільнити міністра фінансів Крістіана Лінднера.

Після розпаду коаліції Шольц спершу назвав 15 січня датою проведення голосування за вотум довіри до його уряду меншості. Однак нещодавно він заявив, що готовий провести голосування до Різдва.