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Bloomberg: Старший син Трампа не увійде до його адміністрації
17:33 12.11.2024 |
Дональд Трамп-молодший - старший син обраного президента США Дональд Трампа - заявив, що не обійматиме жодну офіційну посаду у майбутній адміністрації свого батька.
Про це стало відомо агентству Bloomberg від джерел, повідомляє "Європейська правда".
Агентство нагадує, що молодший Трамп відігравав активну роль в останній президентській кампанії свого батька. Зокрема, саме він запропонував кандидатуру Джей Ді Венса на посаду віцепрезидента.
Крім того, він допомагав перевіряти майбутніх призначенців адміністрації "на вірність обраному президенту", пише агентство.
Як зазначено, Дональд Трамп-молодший замість посади в президентській адміністрації приєднається до венчурної компанії 1789 Capital, яка інвестує в компанії консервативного спрямування.
Більшу частину своєї професійної кар'єри Трамп-молодший пропрацював у компанії Trump Organization. Нещодавно він разом зі своїм батьком і братами Еріком та Берроном почав займатися криптовалютним бізнесом - компанією World Liberty Financial.
Нещодавно стало відомо, що Дональд Трамп визначився з кандидатами на дві ключові посади у сфері зовнішньої політики, обидві посади мають обійняти політики, що належать до яструбиного крила партії і є більш схильними до підтримки України, ніж класичні трампісти.
Крім того, Трамп висунув постпредом в ООН трампістку, яка жорстко критикує організацію.
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