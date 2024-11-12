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Блінкен їде в Брюссель для обговорення підтримки України
17:24 12.11.2024 |
Держсекретар США Ентоні Блінкен вирушає у вівторок до Брюсселя, де проведе зустрічі з главами МЗС країн-членів ЄС і НАТО, щоб обговорити підтримку України, повідомили у вівторок у Держдепі.
"Блінкен вирушить до Брюсселя на зустрічі з колегами з країн НАТО і ЄС, щоб обговорити підтримку України", - наводять американські ЗМІ витяги із повідомлення Держдепу.
Зазначається, що держсекретар США пробуде в Брюсселі до 13 листопада включно.
Згідно з Держдепом, потім Блінкен вирушить до Перу і Бразилії, де відбудуться саміт лідерів Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) і саміт «"групи двадцяти".
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 12-13 листопада також відвідає Брюссель.
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