Блінкен їде в Брюссель для обговорення підтримки України

Держсекретар США Ентоні Блінкен вирушає у вівторок до Брюсселя, де проведе зустрічі з главами МЗС країн-членів ЄС і НАТО, щоб обговорити підтримку України, повідомили у вівторок у Держдепі.

"Блінкен вирушить до Брюсселя на зустрічі з колегами з країн НАТО і ЄС, щоб обговорити підтримку України", - наводять американські ЗМІ витяги із повідомлення Держдепу.

Зазначається, що держсекретар США пробуде в Брюсселі до 13 листопада включно.

Згідно з Держдепом, потім Блінкен вирушить до Перу і Бразилії, де відбудуться саміт лідерів Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) і саміт «"групи двадцяти".

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 12-13 листопада також відвідає Брюссель.