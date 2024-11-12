Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Німеччині погодили дату нових виборів

 

У Німеччині лідери ХДС/ХСС, СДПН, Зелених та ВДП домовилися запропонувати президенту Франку-Вальтеру Штайнмаєру (Frank-Walter Steinmeier) 23 лютого 2025 року як дату проведення дострокових виборів до Бундестагу. Про це у вівторок, 12 листопада, з посиланням на парламентські партійні кола повідомляють агенції dpa та Reuters.

Раніше у цей день лідер Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) відступив від своєї вимоги про проведення нових виборів 19 січня наступного року. Водночас канцлер-соціал-демократ Олаф Шольц відмовився від своєї початкової пропозиції провести нові вибори у березні 2025 року.

За словами джерел Reuters, Зелені та вільні демократи підтримали пропозицію щодо проведення виборів 23 лютого 2025 року.

Повідомляється, що канцлер Шольц може винести питання вотуму довіри уряду на голосування в Бундестазі вже 16 грудня.

Розпад урядової коаліції у Німеччині

Правляча у ФРН коаліція розвалилася 6 листопада після того, як Шольц оголосив про звільнення Крістіана Лінднера (Christian Lindner) з посади міністра фінансів, а майже всі члени уряду від очолюваної Лінднером Вільної демократичної партії (ВДП) - склали свої повноваження.

Канцлер оголосив про те, що винесе 15 січня 2025 року на голосування в Бундестазі питання довіри його уряду - щоб отримати можливість провести в березні дострокові вибори

Опозиція наполягала на більш ранньому терміні голосування в парламенті про довіру уряду Шольца та якнайшвидшому проведенні дострокових виборів до Бундестагу. Мерц вважав за необхідне провести дострокові вибори до Бундестагу ще до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа 20 січня.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2981
  0,0001
 0,00
EUR
 1
 43,9949
  0,4915
 1,10

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0340  0,05 0,12 41,6572  0,04 0,09
EUR 43,9480  0,12 0,27 44,7168  0,25 0,55

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3750  0,13 0,30 41,3947  0,09 0,23
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес