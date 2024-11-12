Президент Фінляндії: Трамп налаштований на мирну угоду щодо України якнайшвидше

Президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що обраний президент США Дональд Трамп налаштований якнайшвидше отримати мирну угоду щодо війни в Україні, і він бачить вікно можливостей для цього ще до інавгурації.

Про це він сказав в розмові з Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Стубб перерахував чотири передумови для досягнення миру в Україні. До них належать територія - "і тут ми не знаємо, де все вирішиться", сказав він. Друга - це гарантії безпеки, третя - правосуддя, і "четверта передумова - це, власне, відновлення".

Президент Фінляндії зазначив, що говорив про Україну у розмові з Трампом напередодні.

"Ми у Європі і в решті світу повинні розуміти, що Дональд Трамп дуже серйозно налаштований отримати мирну угоду якнайскоріше. Зі свого боку я б сказав, що є вікно можливостей для цих переговорів між виборами і інавгурацією", - сказав Стубб.

Щодо відносин Трампа з Європою, то президент зазначив, що виклики можуть бути у таких сферах як тарифи чи кліматичні зміни.

"Сполучені Штати потребують Європи, але Європі треба зрозуміти, що США змінюються. Це означає, що ми повинні брати більше відповідальності за те що ми робимо, наприклад, в контексті безпеки", - сказав Стубб.

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен вважає, що нав'язування Україні нейтралітету, як це було у фінській історії після війни з Радянським Союзом у 1940-х роках, не призведе до мирного вирішення кризи з Росією.

Враховуючи перспективу того, що обраний президент США Дональд Трамп прагне якнайшвидше завершити війну в Україні, одним із його сценаріїв вважають нав'язування Україні нейтрального статусу.

Росія неодноразово вимагала від України зберігати нейтралітет заради миру, що де-факто усунуло б її прагнення до членства в НАТО.