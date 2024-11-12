Фінансові новини
- |
- 12.11.24
- |
- 15:47
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Президент Фінляндії: Трамп налаштований на мирну угоду щодо України якнайшвидше
12:35 12.11.2024 |
Президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що обраний президент США Дональд Трамп налаштований якнайшвидше отримати мирну угоду щодо війни в Україні, і він бачить вікно можливостей для цього ще до інавгурації.
Про це він сказав в розмові з Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".
Стубб перерахував чотири передумови для досягнення миру в Україні. До них належать територія - "і тут ми не знаємо, де все вирішиться", сказав він. Друга - це гарантії безпеки, третя - правосуддя, і "четверта передумова - це, власне, відновлення".
Президент Фінляндії зазначив, що говорив про Україну у розмові з Трампом напередодні.
"Ми у Європі і в решті світу повинні розуміти, що Дональд Трамп дуже серйозно налаштований отримати мирну угоду якнайскоріше. Зі свого боку я б сказав, що є вікно можливостей для цих переговорів між виборами і інавгурацією", - сказав Стубб.
Щодо відносин Трампа з Європою, то президент зазначив, що виклики можуть бути у таких сферах як тарифи чи кліматичні зміни.
"Сполучені Штати потребують Європи, але Європі треба зрозуміти, що США змінюються. Це означає, що ми повинні брати більше відповідальності за те що ми робимо, наприклад, в контексті безпеки", - сказав Стубб.
Нагадаємо, міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен вважає, що нав'язування Україні нейтралітету, як це було у фінській історії після війни з Радянським Союзом у 1940-х роках, не призведе до мирного вирішення кризи з Росією.
Враховуючи перспективу того, що обраний президент США Дональд Трамп прагне якнайшвидше завершити війну в Україні, одним із його сценаріїв вважають нав'язування Україні нейтрального статусу.
Росія неодноразово вимагала від України зберігати нейтралітет заради миру, що де-факто усунуло б її прагнення до членства в НАТО.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп обрав «яструбів» Марко Рубіо та Майка Волтца як держсекретаря та радника з нацбезпеки
|Проєкт закону про держбюджет на 2025 рік містить норму щодо проведення пенсійної реформи
|Українські виробники створили десять аналогів китайських «Мавіків», – Мінстратегпром
|Підвищення облікової ставки до 14% у грудні-2024 очікують 2 члени КМП НБУ проти восьми за її збереження 13%
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Видобуток нафти країн ОПЕК+ у жовтні був на 150 тис. б/д нижчим за план із урахуванням обмежень і компенсацій
|Україна включила до Плану перемоги дві пропозиції спеціально для Трампа – FT
|Перші добровольці Українського легіону у Польщі підписали контракти, заявок вже 600
|У Німеччині погодили дату нових виборів
|Президент Фінляндії: Трамп налаштований на мирну угоду щодо України якнайшвидше
|Російський проєкт Arctic LNG 2 майже зупинив видобуток газу через санкції – Bloomberg
Бізнес
|TSMC зупиняє постачання високотехнологічних чипів до Китаю
|Учені розробили технологію, яка виявляє рак легенів за одним видихом
|Вчені вперше успішно відновили зір за допомогою трансплантації стовбурових клітин
|Huawei пропонує співробітникам TSMC потрійну зарплату
|Детройт перетворює вуличні ліхтарі на зарядні станції для електромобілів
|Huawei подала патент на сульфідний твердий електроліт для нових твердотільних акумуляторів
|Швеція запропонує нову фінансову підтримку для досліджень акумуляторів