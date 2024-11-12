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Джеймі Даймон
Російський проєкт Arctic LNG 2 майже зупинив видобуток газу через санкції – Bloomberg
12:22 12.11.2024 |
Російський проєкт Arctic LNG 2 скоротив видобуток на газових родовищах майже до нуля в листопаді 2024 року через західні санкції. Про це пише Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.
За інформацією джерел видання, родовища, що живлять завод, у перші десять днів листопада перекачували в середньому 0,4 млн кубометрів газу на день.
За підрахунками Bloomberg, це падіння більш ніж на 90% від середнього видобутку у жовтні. Це також найнижчий середній рівень видобутку для проєкту щонайменше з вересня 2023 року.
Навіть під час пусконалагоджувальних робіт і введення в експлуатацію першої лінії Arctic LNG 2 в четвертому кварталі минулого року її родовища виробляли від 2 млн до майже 14 млн кубометрів на добу.
Arctic LNG 2 має ключове значення для російських амбіцій щодо збільшення експорту ЗПГ і розвитку Північного морського шляху, тому він став об'єктом кількох хвиль західних санкцій за останній рік.
Проєктна потужність заводу становить 19,8 млн тонн ЗПГ на рік, але наразі працює лише одна технологічна лінія, здатна виробляти 6,6 млн тонн на рік.
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