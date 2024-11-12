Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Російський проєкт Arctic LNG 2 майже зупинив видобуток газу через санкції – Bloomberg

 

Російський проєкт Arctic LNG 2 скоротив видобуток на газових родовищах майже до нуля в листопаді 2024 року через західні санкції. Про це пише Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.

За інформацією джерел видання, родовища, що живлять завод, у перші десять днів листопада перекачували в середньому 0,4 млн кубометрів газу на день.

За підрахунками Bloomberg, це падіння більш ніж на 90% від середнього видобутку у жовтні. Це також найнижчий середній рівень видобутку для проєкту щонайменше з вересня 2023 року.

Навіть під час пусконалагоджувальних робіт і введення в експлуатацію першої лінії Arctic LNG 2 в четвертому кварталі минулого року її родовища виробляли від 2 млн до майже 14 млн кубометрів на добу.

Arctic LNG 2 має ключове значення для російських амбіцій щодо збільшення експорту ЗПГ і розвитку Північного морського шляху, тому він став об'єктом кількох хвиль західних санкцій за останній рік.

Проєктна потужність заводу становить 19,8 млн тонн ЗПГ на рік, але наразі працює лише одна технологічна лінія, здатна виробляти 6,6 млн тонн на рік.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2981
  0,0001
 0,00
EUR
 1
 43,9949
  0,4915
 1,10

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0340  0,05 0,12 41,6572  0,04 0,09
EUR 43,9480  0,12 0,27 44,7168  0,25 0,55

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3750  0,13 0,30 41,3947  0,09 0,23
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес