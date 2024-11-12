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У Польщі запустили найбільшу в країні газову електростанцію
12:03 12.11.2024 |
Польська державна компанія Polska Grupa Energetyczna ввела в експлуатацію найбільшу газову електростанцію в Польщі та одну з найсучасніших у Європі потужністю 1366 МВт.
Про це повідомили у PGE.
Зазначається, що введена в експлуатацію електростанція вироблятиме достатньо електроенергії для задоволення 5% національного попиту.
"Нові інвестиції зміцнять енергетичну безпеку Польщі та забезпечить стабільне енергопостачання для понад 3 млн домогосподарств", - заявив генеральний директор PGE Даріуш Марзек.
Електростанція складається з двох газових і парових блоків номер девʼять і десять потужністю 683 МВт кожен. Її номінальна ефективність перевищує 63%, що більш ніж на 70% вище, ніж у старих вугільних блоків.
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