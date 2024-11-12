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Артур Еш
Імпорт електроніки та побутової техніки в Росію обвалився на 30%
11:46 12.11.2024 |
Російські імпортери різко знизили закупівлі електроніки та побутової техніки: у жовтні вони впали на 15-30% порівняно з вереснем.
Про це розповіли учасники ринку, передає The Moscow Times.
Зокрема, у компанії "Марвел-Дистрибуція" виданню "Ізвєстія" пояснили, що це сталося через затовареність складів та підвищення ключової ставки Центробанку РФ до 21% річних. Унаслідок цього тримати великий обсяг товару на складі стало невигідно, оскільки вартість зберігання перевищує вигоду від великих разових закупівель, зазначив представник дистриб'ютора.
Також, за його словами, через високу ключову ставку спостерігається проблема з попитом - люди не хочуть витрачають гроші на побутову техніку та електроніку.
В іноземній компанії, яка продає електроніку до Росії, підтвердили зниження закупівель російськими імпортерами. Компанії досі не вдалося законтрактувати постачання у тих обсягах, у яких вони оформлялися у попередні роки на початку IV кварталу, зазначив співрозмовник видання. Він також пояснив це високою ставкою російського Центробанку.
За словами експертів, наразі в Росії відбувається охолодження ринку - покупці кладуть гроші на депозити і менше купують товарів. "Імпортери знижують закупівлю, оскільки на ринку немає грошей. Це призведе до того, що ринок скоротиться", - зазначають аналітики.
За їх прогнозами, цього року буде продано не більше 30 млн смартфонів замість 32 млн, як вони вважали раніше. В результаті ринок смартфонів в РФ скоротиться на 10-20% і вони вже наступного року подорожчають на 10-20%.
Як повідомлялося, за підсумками серпня поставки в Росію товарів із країн Європи скоротилися на 18% порівняно з липнем, до 2,5 млрд євро. Це мінімум за 25 років.
Наприкінці серпня повідомлялося, що російські компанії стикаються з усе довшими затримками та більшими витратами при проведенні розрахунків з торговими партнерами в Китаї. Ця проблема загострилася, а між РФ та Китаєм "зависли" транзакції на десятки мільярдів юанів.
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