Трамп висунув постпредом в ООН трампістку, яка жорстко критикує організацію

Новообраний президент США Дональд Трамп обрав члена Палати представників Еліз Стефанік з Нью-Йорка наступним послом країни в Організації Об'єднаних Націй.

Про це повідомило видання Politico, пише "Європейська правда".

Призначивши Стефанік, яка є запеклим критиком ООН, Трамп продемонстрував, що він планує виконати свої обіцянки щодо рішучої підтримки Ізраїлю на світовій арені і жорсткої гри з міжнародними організаціями та альянсами.

40-річна Стефанік стала відомим ім'ям серед республіканців як рішуча захисниця Ізраїлю і активна союзниця Трампа. Очікується, що її кандидатура не зустріне значного опору з боку республіканців у Сенаті, враховуючи її лідерську позицію та широкі зв'язки в Конгресі.

Стефанік неодноразово звинувачувала ООН в антисемітизмі, зокрема, за постійну опозицію до розширення ізраїльських поселень і поводження з палестинцями на Західному березі річки Йордан.

У жовтні вона закликала до "повної переоцінки американського фінансування Організації Об'єднаних Націй" у відповідь на зусилля Палестинської автономії виключити Ізраїль з ООН за воєнні злочини, скоєні в Газі і на Західному березі.

Щодо України, то Стефанік підтримала ранні пакети допомоги для зміцнення обороноздатності України, а також стала співавторкою масштабного республіканського законодавства щодо санкцій проти російського фінансового та енергетичного секторів і збільшення військової допомоги США Києву напередодні вторгнення РФ в лютому 2022 року.

Але вона була однією зі 112 законодавців від Республіканської партії, які виступили проти останнього пакета допомоги Україні у розмірі 61 мільярд доларів, коли він пройшов через Палату представників у квітні.

Тоді Стефанік заявила, що, хоча вона підтримує надання Україні зброї, вона не може підтримати виділення додаткових коштів на нелетальну допомогу на тлі кризи на кордоні між США і Мексикою.

Обрана до Конгресу у 2014 році у віці 30 років, випускниця Гарварду і колишня помічниця Джорджа Буша-молодшого, на початку своєї конгресової кар'єри Стефанік перейшла з більш поміркованих позицій і стала "партизанським воїном" на боці Трампа.

Спочатку вона позиціонувала себе як поміркована і здобула популярність серед своїх колег завдяки зусиллям, спрямованим на обрання жінок-республіканок. Але в міру того, як її округ на півночі Нью-Йорка став більш республіканським, вона стала більш активною захисницею Трампа.

Раніше Трамп заявив, що в його майбутній адміністрації не працюватиме його колишня суперниця за президентську номінацію Ніккі Гейлі та ексдержавний секретар Майк Помпео.