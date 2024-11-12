Фінансові новини
- |
- 12.11.24
- |
- 01:49
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Трамп висунув постпредом в ООН трампістку, яка жорстко критикує організацію
23:58 11.11.2024 |
Новообраний президент США Дональд Трамп обрав члена Палати представників Еліз Стефанік з Нью-Йорка наступним послом країни в Організації Об'єднаних Націй.
Про це повідомило видання Politico, пише "Європейська правда".
Призначивши Стефанік, яка є запеклим критиком ООН, Трамп продемонстрував, що він планує виконати свої обіцянки щодо рішучої підтримки Ізраїлю на світовій арені і жорсткої гри з міжнародними організаціями та альянсами.
40-річна Стефанік стала відомим ім'ям серед республіканців як рішуча захисниця Ізраїлю і активна союзниця Трампа. Очікується, що її кандидатура не зустріне значного опору з боку республіканців у Сенаті, враховуючи її лідерську позицію та широкі зв'язки в Конгресі.
Стефанік неодноразово звинувачувала ООН в антисемітизмі, зокрема, за постійну опозицію до розширення ізраїльських поселень і поводження з палестинцями на Західному березі річки Йордан.
У жовтні вона закликала до "повної переоцінки американського фінансування Організації Об'єднаних Націй" у відповідь на зусилля Палестинської автономії виключити Ізраїль з ООН за воєнні злочини, скоєні в Газі і на Західному березі.
Щодо України, то Стефанік підтримала ранні пакети допомоги для зміцнення обороноздатності України, а також стала співавторкою масштабного республіканського законодавства щодо санкцій проти російського фінансового та енергетичного секторів і збільшення військової допомоги США Києву напередодні вторгнення РФ в лютому 2022 року.
Але вона була однією зі 112 законодавців від Республіканської партії, які виступили проти останнього пакета допомоги Україні у розмірі 61 мільярд доларів, коли він пройшов через Палату представників у квітні.
Тоді Стефанік заявила, що, хоча вона підтримує надання Україні зброї, вона не може підтримати виділення додаткових коштів на нелетальну допомогу на тлі кризи на кордоні між США і Мексикою.
Обрана до Конгресу у 2014 році у віці 30 років, випускниця Гарварду і колишня помічниця Джорджа Буша-молодшого, на початку своєї конгресової кар'єри Стефанік перейшла з більш поміркованих позицій і стала "партизанським воїном" на боці Трампа.
Спочатку вона позиціонувала себе як поміркована і здобула популярність серед своїх колег завдяки зусиллям, спрямованим на обрання жінок-республіканок. Але в міру того, як її округ на півночі Нью-Йорка став більш республіканським, вона стала більш активною захисницею Трампа.
Раніше Трамп заявив, що в його майбутній адміністрації не працюватиме його колишня суперниця за президентську номінацію Ніккі Гейлі та ексдержавний секретар Майк Помпео.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Українські виробники створили десять аналогів китайських «Мавіків», – Мінстратегпром
|Підвищення облікової ставки до 14% у грудні-2024 очікують 2 члени КМП НБУ проти восьми за її збереження 13%
|Україна уклала низку угод із Данією на закупівлю зброї на 535 млн євро
|Фонд гарантування затвердив нову очільницю на наступні п'ять років
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Трамп висунув постпредом в ООН трампістку, яка жорстко критикує організацію
|У Німеччині 40% людей працюють з дому. Це більше, ніж до пандемії – дослідження
|Нідерланди вводять прикордонний контроль для боротьби з міграцією
|У партії Шольца закликали його поступитись місцем Пісторіусу
|ЄС і Норвегія після кількох років перемовин узгодили нові риболовні квоти
|Маск сильно впливає на призначення в команді Трампа, - CNN
Бізнес
|Huawei пропонує співробітникам TSMC потрійну зарплату
|Детройт перетворює вуличні ліхтарі на зарядні станції для електромобілів
|Huawei подала патент на сульфідний твердий електроліт для нових твердотільних акумуляторів
|Швеція запропонує нову фінансову підтримку для досліджень акумуляторів
|Японія побудує конвеєр довжиною 515 км для перевезення вантажів між Токіо та Осакою
|Sony запатентувала контролер PlayStation з кнопкою «відмотати гру назад»
|Найпотужніша консоль Sony: відбувся реліз PlayStation 5 Pro з AI масштабуванням, поліпшеним трасуванням променів та 2 ТБ пам'яті