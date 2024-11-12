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АНАЛІТИКА

Нідерланди вводять прикордонний контроль для боротьби з міграцією

 

Нідерланди запровадять додатковий контроль на своїх сухопутних кордонах з 9 грудня у рамках ширшої боротьби з нелегальною міграцією.

Про це повідомив нідерландський телерадіомовник NOS, посилаючись на оголошення уряду, пише "Європейська правда".

Військова поліція з 9 грудня здійснюватиме додатковий прикордонний контроль для боротьби з контрабандою людей та нелегальною міграцією.

Кабінет міністрів вирішив, що вільне пересування людей і товарів між країнами ЄС через нідерландський кордон буде обмежено на шість місяців.

Наскільки інтенсивно будуть проводитися перевірки, поки не ясно. Наразі військовій поліції не збільшують штат для цих задач.

Країни-члени ЄС можуть відновити прикордонний контроль лише за наявності непередбачуваних обставин або в екстрених випадках.

Уряд Нідерландів стверджує, що існує великий наплив шукачів притулку, і тому називає прикордонний контроль виправданим.

Наразі військова поліція здійснює лише вибіркові перевірки на прикордонних переходах.

Прикордонний контроль є частиною угоди про притулок, підписаної коаліційними партіями минулого місяця.

Ультраправі в Нідерландах раніше наполягали на більш жорстких заходах для протидії нелегальній міграції, погрожуючи в інакшому випадку вийти з урядової коаліції.
 

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