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Нідерланди вводять прикордонний контроль для боротьби з міграцією
22:19 11.11.2024 |
Нідерланди запровадять додатковий контроль на своїх сухопутних кордонах з 9 грудня у рамках ширшої боротьби з нелегальною міграцією.
Про це повідомив нідерландський телерадіомовник NOS, посилаючись на оголошення уряду, пише "Європейська правда".
Військова поліція з 9 грудня здійснюватиме додатковий прикордонний контроль для боротьби з контрабандою людей та нелегальною міграцією.
Кабінет міністрів вирішив, що вільне пересування людей і товарів між країнами ЄС через нідерландський кордон буде обмежено на шість місяців.
Наскільки інтенсивно будуть проводитися перевірки, поки не ясно. Наразі військовій поліції не збільшують штат для цих задач.
Країни-члени ЄС можуть відновити прикордонний контроль лише за наявності непередбачуваних обставин або в екстрених випадках.
Уряд Нідерландів стверджує, що існує великий наплив шукачів притулку, і тому називає прикордонний контроль виправданим.
Наразі військова поліція здійснює лише вибіркові перевірки на прикордонних переходах.
Прикордонний контроль є частиною угоди про притулок, підписаної коаліційними партіями минулого місяця.
Ультраправі в Нідерландах раніше наполягали на більш жорстких заходах для протидії нелегальній міграції, погрожуючи в інакшому випадку вийти з урядової коаліції.
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