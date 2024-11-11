У партії Шольца закликали його поступитись місцем Пісторіусу

У Соціал-демократичній партії Німеччини (СДПН) Олафа Шольца почали лунати відкриті заклики до канцлера не балотуватися на посаду повторно, а дозволити своєму однопартійцю, міністру оборони Борису Пісторіусу стати кандидатом у канцлери.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Із закликом виступили Маркус Шрайбер і Тім Штоберок з рідного міста Шольца Гамбурга, обоє є членами міського парламенту.

Двоє соціал-демократів стверджують, що негативний імідж Шольца серед населення більше не може покращитися, і Шольц повинен поступитися місцем Пісторіусу, щоб партія не зазнала краху на виборах.

"Він (Шольц) не зможе розвіяти негативне враження, яке склалося у людей про нього, в короткій майбутній парламентській виборчій кампанії в конкуренції з Мерцом (лідером головної опозиційної партії ХДС. - Ред.). Добре, що у нас є Борис Пісторіус, який може передати нову впевненість і виступає за дії та чітку мову!

З ним, який вже давно є найпопулярнішим німецьким політиком, у ролі нашого кандидата на посаду канцлера наші шанси стати найсильнішою партією або принаймні досягти набагато кращих результатів значно зростають", - переконані гамбурзькі депутати.

Вони наполягають, що Шольц повинен запропонувати Бориса Пісторіуса як кандидата СДПН на посаду канцлера і таким чином зробити послугу країні.

"Пісторіус має рацію, кажучи, що Німеччина повинна стати придатною для війни, і що без безпеки ніщо не є можливим", - додали депутати.

Наразі, попри розвал уряду Шольца, його Соціал-демократична партія планує залишити чинного канцлера своїм головним кандидатом на майбутніх виборах.

Опитування свідчать, що більш ніж половина німців виступають за швидкі дострокові вибори. Також опитування прогнозують найкращий результат на виборах головній опозиційній партії Християнсько-демократичний союз.