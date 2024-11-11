ЄС і Норвегія після кількох років перемовин узгодили нові риболовні квоти

Євросоюз і Норвегія досягли домовленості щодо риболовних квот і зон вилову після кількох років перемовин.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у заяві уряду Норвегії.

Питання, щодо яких велися переговори, лишалися невирішеними від часу виходу Британії з Євросоюзу. Йдеться, зокрема, про важливу риболовну зону довкола Свальбарду (Шпіцбергену). З середини 1980-х років Норвегія, якій належить цей архіпелаг, виділяла Євросоюзу квоту на вилов тріски довкола нього. Коли Британія з її активним риболовним сектором перестала бути членом ЄС, Норвегія зменшила європейську квоту, а у Брюсселі не погодилися з новими обмеженнями.

У межах домовленості Норвегія встановить для Євросоюзу квоту на вилов тріски на рівні, що відповідає сукупному вилову теперішніх членів ЄС у період до Brexit. На 2025 рік вона складатиме приблизно 9,2 тонни. Також ЄС підтримає пропозицію Норвегії щодо встановлення квоти на вилов оселедця у міжнародних водах Норвезького моря.

Угода включає також нові заходи задля розумного використання рибних ресурсів.

Угода ґрунтується на досягненій політичній домовленості від квітня 2022 року.

Норвегія і Британія тепер окремо домовляються про умови співпраці у цій галузі.

Риболовне питання було одним з "найскладніших" у перемовинах ЄС і Британії щодо торгових відносин після Brexit та спричиняло жорсткі суперечки, зокрема з Францією.