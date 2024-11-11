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Маск сильно впливає на призначення в команді Трампа, - CNN
14:51 11.11.2024 |
Ілон Маск не планує обіймати жодних посад в адміністрації Дональда Трампа. Але це йому і не потрібно, оскільки він може впливати ззовні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Як зазначає видання, резиденція Трампа "Мар-а-Лаго" за останні 48 годин була переповнена двома типами людей: тими, хто шукає роботу у майбутній адміністрації обраного президента, та тими, хто намагається вплинути на нього, щоб він найняв своїх кандидатів на головні. посади.
Але, згідно з численними джерелами, єдина людина, яка височіла над усім цим і дуже вплинула, - це Маск. Мільярдер був помічений на курорті в Палм-Біч, Флорида, майже щодня з того часу, як Трамп переміг на виборах минулого тижня, обідав з ним на терасі вечорами і спілкувався з його родиною на полі для гольфу.
Маск був присутній при дзвінках Трампу кількох світових лідерів та брав участь у прийнятті кадрових рішень. Генеральний директор SpaceX і Tesla навіть ясно дав зрозуміти, які призначення він віддає перевагу.
Маск був із Трампом у "Мар-а-Лаго", коли президент України Володимир Зеленський зателефонував, щоб привітати обраного президента наступного дня після виборів. Трамп увімкнув гучний зв'язок, і Зеленський подякував Маску за його допомогу у забезпеченні зв'язку з Україною через інтернет-сервіс мільярдера Starlink.
У неділю Маск вступив у боротьбу Республіканської партії за лідерство в Сенаті, підтримавши сенатора Ріка Скотта після того, як цей республіканець із Флориди швидко підтримав вимогу Трампа про те, щоб будь-який претендент на посаду лідера підтримував призначення його кандидатів на канікули - спосіб для президентів спробувати обійти Конгрес, який демократи в Сенаті можуть заблокувати.
Маск близький не лише з Трампом, а й із його співголовою з перехідного процесу Говардом Лютником - мільярдером, генеральним директором фінансової компанії Cantor Fitzgerald, який керує кадровою стороною переходу.
Джерела повідомляють, що Трамп зачарований Маском. "Ми повинні захищати наших геніїв, у нас їх не так вже й багато", - заявив обраний президент у своїй переможній промові після виборів.
Хоча формально не очікується, що сам Маск обійме якусь посаду в адміністрації Трампа, йому це й не потрібно, повідомило одне джерело, зазначивши, що власник X має не менший вплив ззовні.
Хоча Трамп і Маск публічно пропонували останньому очолити комісію з ефективності для скорочення витрат усередині федерального уряду, CNN повідомляв, що Маск навряд чи захоче займати постійну державну посаду, враховуючи, що це означатиме для його ролі в компаніях, якими він керує.
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