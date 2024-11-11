Індія прагне росту торгівлі в місцевій валюті з Росією

Індія бореться за те, щоб більше торгівлі з Росією здійснювалося в рупіях, оскільки її торгівля з Москвою зросла в 5 разів за 3 роки.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Взаємні розрахунки в національних валютах мають велике значення", - заявив у міністр закордонних справ Субрахманьям Джайшанкар на індійсько-російському бізнес-форумі.

За даними міністерства торгівлі, торгівля між традиційними союзниками зросла в п'ять разів за останні три роки, оскільки Індія поглинає російську нафту, в той час, як більшість інших країн відмовилися від її барелів після вторгнення в Україну.

"Наш двосторонній товарообіг сьогодні становить 66 мільярдів доларів. Це робить мету досягти 100 мільярдів доларів до 2030 року більш ніж реалістичною", - сказав Джайшанкар.

Повідомляється, що перехід на розрахунки в місцевій валюті з деякими партнерами, такими як Росія, допоможе Нью-Делі зменшити залежність від долара і частково ізолювати свою економіку від глобальних шоків. Однак в Bloomberg додають, що ці зусилля поки що не принесли бажаних результатів.

Згідно з урядовими даними, Індія має величезний торговельний дефіцит з Росією у розмірі 57 млрд дол, що означає, що вона купує у Москви більше, ніж постачає.

Це призводить до того, що Росія має більше індійських рупій, ніж їй потрібно для купівлі таких товарів, як електроніка, медикаменти, морепродукти та сталь у південноазійської країни.

Індія в основному імпортує з Росії нафту та оборонне обладнання, а також намагається дотримуватися делікатного балансу з США, від яких вона шукає технології та капітал. Індія підтримує дружні відносини з Росією, попри заперечення з боку таких країн, як Німеччина, Японія і США.