Фінансові новини
- |
- 11.11.24
- |
- 16:59
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Індія прагне росту торгівлі в місцевій валюті з Росією
13:35 11.11.2024 |
Індія бореться за те, щоб більше торгівлі з Росією здійснювалося в рупіях, оскільки її торгівля з Москвою зросла в 5 разів за 3 роки.
Про це повідомляє Bloomberg.
"Взаємні розрахунки в національних валютах мають велике значення", - заявив у міністр закордонних справ Субрахманьям Джайшанкар на індійсько-російському бізнес-форумі.
За даними міністерства торгівлі, торгівля між традиційними союзниками зросла в п'ять разів за останні три роки, оскільки Індія поглинає російську нафту, в той час, як більшість інших країн відмовилися від її барелів після вторгнення в Україну.
"Наш двосторонній товарообіг сьогодні становить 66 мільярдів доларів. Це робить мету досягти 100 мільярдів доларів до 2030 року більш ніж реалістичною", - сказав Джайшанкар.
Повідомляється, що перехід на розрахунки в місцевій валюті з деякими партнерами, такими як Росія, допоможе Нью-Делі зменшити залежність від долара і частково ізолювати свою економіку від глобальних шоків. Однак в Bloomberg додають, що ці зусилля поки що не принесли бажаних результатів.
Згідно з урядовими даними, Індія має величезний торговельний дефіцит з Росією у розмірі 57 млрд дол, що означає, що вона купує у Москви більше, ніж постачає.
Це призводить до того, що Росія має більше індійських рупій, ніж їй потрібно для купівлі таких товарів, як електроніка, медикаменти, морепродукти та сталь у південноазійської країни.
Індія в основному імпортує з Росії нафту та оборонне обладнання, а також намагається дотримуватися делікатного балансу з США, від яких вона шукає технології та капітал. Індія підтримує дружні відносини з Росією, попри заперечення з боку таких країн, як Німеччина, Японія і США.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Українські виробники створили десять аналогів китайських «Мавіків», – Мінстратегпром
|Підвищення облікової ставки до 14% у грудні-2024 очікують 2 члени КМП НБУ проти восьми за її збереження 13%
|Україна уклала низку угод із Данією на закупівлю зброї на 535 млн євро
|Фонд гарантування затвердив нову очільницю на наступні п'ять років
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Маск сильно впливає на призначення в команді Трампа, - CNN
|Індія прагне росту торгівлі в місцевій валюті з Росією
|В Кремлі заперечують, що Путін і Трамп проводили телефонну розмову
|Україна уклала низку угод із Данією на закупівлю зброї на 535 млн євро
|Головного прокурора МКС звинуватили у домаганнях - ЗМІ
|ЗМІ: Дозвіл на будівництво «Північного потоку-2» в Німеччині видали з порушеннями
Бізнес
|Швеція запропонує нову фінансову підтримку для досліджень акумуляторів
|Японія побудує конвеєр довжиною 515 км для перевезення вантажів між Токіо та Осакою
|Sony запатентувала контролер PlayStation з кнопкою «відмотати гру назад»
|Найпотужніша консоль Sony: відбувся реліз PlayStation 5 Pro з AI масштабуванням, поліпшеним трасуванням променів та 2 ТБ пам'яті
|ЗСУ отримають на озброєння український бронеавтомобіль UAT-TISA
|Google виправив інцидент із «засвіченою» технікою ЗСУ на картах, - ЦПД
|Науковці розробили технологію живлення гаджетів через шкіру людини