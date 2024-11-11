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Головного прокурора МКС звинуватили у домаганнях - ЗМІ
12:43 11.11.2024 |
Президія Міжнародного кримінального суду (МКС) ініціює зовнішнє розслідування щодо свого головного прокурора Каріма Хана у зв'язку з ймовірними сексуальними домаганнями з його боку.
Як повідомило у суботу, 9 листопада, агентство Reuters з посиланням на два джерела, які знайомі з цим питанням, у внутрішньому документі, розісланому державам-членам, Хана на час проведення розслідування закликають тимчасово відмовитися від виконання своїх обов'язків у постійно діючому міжнародному суді з розгляду воєнних злочинів, розташованому в Гаазі.
Недатований і непідписаний документ, з яким ознайомилися журналісти Reuters, країнам-членам розіслали співробітники МКС.
Офіс Хана переадресував питання його адвокату, а телефонні дзвінки і неодноразові запити на коментарі, надіслані його адвокатам, залишилися без відповіді, повідомляє агентство.
У чому звинувачують Хана
Як зазначає агентство AP, Карім Хан категорично заперечує звинувачення в тому, що він намагався примусити жінку-помічницю до сексуальних стосунків. Розслідування AP виявило, що двоє співробітників суду, яким про нібито домагання з боку Хана розповіла ймовірна жертва, висунули звинувачення в травні, за кілька тижнів до того, як Хан звернувся з проханням видати ордери на арешт прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху, міністра оборони Ізраїлю і трьох лідерів терористичного угруповання ХАМАС за звинуваченнями у воєнних злочинах.
Як повідомляє AP, Хан часто подорожував з цією жінкою після того, як перевів її до свого офісу з іншого відділу в штаб-квартирі МКС в Гаазі. Під час однієї з закордонних поїздок Хан нібито попросив жінку відпочити з ним у номері готелі, де він буцімто дозволив собі дії сексуального характеру і торкався її, йдеться у матеріалах, надісланих викривачами дисциплінарному органу суду і з якими ознайомилося AP.
Пізніше він прийшов до її кімнати о 3-й годині ночі і стукав у двері протягом 10 хвилин. Інший випадок, про який йдеться в документах, включав замикання Ханом дверей його кабінету і засовування руки в кишеню жінки. Він також нібито кілька разів пропонував їй поїхати разом у відпустку. Після того, як двоє колег повідомили про таку поведінку, внутрішній дисциплінарний орган суду опитав жінку, але вона вирішила не подавати скаргу через свою недовіру до наглядового органу, зазначає AP. Хана так і не допитали, а розслідування дисциплінарного органу суду було закрито протягом п'яти днів.
На Хана тиснуть, щоб він тимчасово відійшов від справ
У внутрішньому документі, поширеному для обговорення, стверджується, що незалежний дисциплінарний внутрішній орган суду повинен був розпочати офіційне розслідування цих звинувачень, коли вони були вперше озвучені, пише Reuters.
Джерело агентства, знайоме з цим питанням, повідомило, що імовірна жертва у справі Хана не має впевненості в незалежності внутрішнього органу суду, новий голова якого є колишнім співробітником Хана, оскільки деталі доповідей про ймовірні неправомірні дії були витоком інформації.
Документ також свідчить про те, що на Хана чиниться тиск, щоб він тимчасово відійшов від справ і дозволив одному зі своїх заступників виконувати обов'язки прокурора на час розслідування.
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