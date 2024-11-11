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ЗМІ: Дозвіл на будівництво «Північного потоку-2» в Німеччині видали з порушеннями
12:34 11.11.2024 |
Влада федеральної землі Мекленбург-Передня Померанія, імовірно, допустила порушення під час схвалення дозволу на будівництво російського газогону "Північний потік-2".
Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в публікації Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Експертний звіт, покликаний оцінити безпечність будівництва "Північного потоку-2", був підготовлений у вересні 2021 року - за п'ять місяців до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Звіт мала готувати компанія BOS Baustoff & Off-Shore Service GmbH, виконавчим директором якої є Лассе Петерсен. Його брат Штеффен, як відомо, очолював Фонд захисту клімату та навколишнього середовища ("кліматичний фонд"), який лобіював завершення будівництва "Північного потоку-2" в Німеччині.
BOS стверджує, що звіт стосовно трубопроводу готували "незалежні сторонні експерти". Підрядником, згідно з документами в розпорядженні FAZ, виявився Нільс Б. - який, однак, раніше працював в компанії-операторі "Північний потік-2" Nord Stream 2 AG.
"Якщо людина, яка допомагала будувати трубопровід, пізніше керувала його оцінкою - наскільки це може бути незалежним?" - зазначається у статті.
Також FAZ отримала у розпорядження документи, що підтверджують листування Нільса Б. з юристом Nord Stream 2 AG. В одному з них представник компанії-оператора направляє "пропозиції щодо коригувань".
Документи FAZ також показують, що, очевидно, існував тісний зв'язок між компанією та Гірничим управлінням в місті Штральзунд, що в Передній Померанії, яке відповідало за отримання дозволу, що викликає додаткові сумніви в незалежності звіту.
Крім того, гірниче управління Штральзунда від імені Nord Stream 2 AG запитувало у Збройних сил Німеччини координати місць занурення підводних човнів НАТО в регіоні - інформацію, яку могла отримати Росія.
Розслідуванням цих обставин займається спеціально створена слідча комісія, але там кажуть, що фігуранти не йдуть на співпрацю та гальмують роботу слідства. Приміром, багато електронних листів і документації "кліматичного фонду" було знищено або видалено.
Нагадаємо, Фонд захисту клімату та навколишнього середовища заснувала у 2021 році влада землі Мекленбургу-Передньої Померанії. Він призначався для завершення будівництва "Північного потоку-2" в обхід санкцій США.
Фонд отримав 20 мільйонів євро внеску від Nord Stream 2 AG та ще 200 тисяч євро від земельного уряду Мекленбургу-Передньої Померанії, у нього був і комерційний відділ для купівлі активів, потрібних для завершення проєкту - серед іншого, судна й технологій, а також здійснення розрахунків із Nord Stream 2 AG.
Після того, як у лютому 2022 року США запровадили санкції проти компанії-оператора "Північного потоку-2" й він фактично припинив існування, "кліматичний фонд" оголосив про ліквідацію.
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