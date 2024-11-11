Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЗМІ: Дозвіл на будівництво «Північного потоку-2» в Німеччині видали з порушеннями

 

Влада федеральної землі Мекленбург-Передня Померанія, імовірно, допустила порушення під час схвалення дозволу на будівництво російського газогону "Північний потік-2".

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в публікації Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Експертний звіт, покликаний оцінити безпечність будівництва "Північного потоку-2", був підготовлений у вересні 2021 року - за п'ять місяців до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Звіт мала готувати компанія BOS Baustoff & Off-Shore Service GmbH, виконавчим директором якої є Лассе Петерсен. Його брат Штеффен, як відомо, очолював Фонд захисту клімату та навколишнього середовища ("кліматичний фонд"), який лобіював завершення будівництва "Північного потоку-2" в Німеччині.

BOS стверджує, що звіт стосовно трубопроводу готували "незалежні сторонні експерти". Підрядником, згідно з документами в розпорядженні FAZ, виявився Нільс Б. - який, однак, раніше працював в компанії-операторі "Північний потік-2" Nord Stream 2 AG.

"Якщо людина, яка допомагала будувати трубопровід, пізніше керувала його оцінкою - наскільки це може бути незалежним?" - зазначається у статті.

Також FAZ отримала у розпорядження документи, що підтверджують листування Нільса Б. з юристом Nord Stream 2 AG. В одному з них представник компанії-оператора направляє "пропозиції щодо коригувань".

Документи FAZ також показують, що, очевидно, існував тісний зв'язок між компанією та Гірничим управлінням в місті Штральзунд, що в Передній Померанії, яке відповідало за отримання дозволу, що викликає додаткові сумніви в незалежності звіту.

Крім того, гірниче управління Штральзунда від імені Nord Stream 2 AG запитувало у Збройних сил Німеччини координати місць занурення підводних човнів НАТО в регіоні - інформацію, яку могла отримати Росія.

Розслідуванням цих обставин займається спеціально створена слідча комісія, але там кажуть, що фігуранти не йдуть на співпрацю та гальмують роботу слідства. Приміром, багато електронних листів і документації "кліматичного фонду" було знищено або видалено.

Нагадаємо, Фонд захисту клімату та навколишнього середовища заснувала у 2021 році влада землі Мекленбургу-Передньої Померанії. Він призначався для завершення будівництва "Північного потоку-2" в обхід санкцій США.

Фонд отримав 20 мільйонів євро внеску від Nord Stream 2 AG та ще 200 тисяч євро від земельного уряду Мекленбургу-Передньої Померанії, у нього був і комерційний відділ для купівлі активів, потрібних для завершення проєкту - серед іншого, судна й технологій, а також здійснення розрахунків із Nord Stream 2 AG.

Після того, як у лютому 2022 року США запровадили санкції проти компанії-оператора "Північного потоку-2" й він фактично припинив існування, "кліматичний фонд" оголосив про ліквідацію.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2982
  0,0607
 0,15
EUR
 1
 44,4864
  0,0778
 0,17

Курс обміну валют на сьогодні, 10:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9860  0,03 0,07 41,6200  0,03 0,07
EUR 44,0660  0,26 0,58 44,9632  0,10 0,21

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2500  0,09 0,21 41,3000  0,05 0,12
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес