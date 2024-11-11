Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп про плани на перший тиждень роботи: посадити Україну та Росію за стіл переговорів

 

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що не буде диктатором - "за винятком першого дня". За його власними заявами, у перший день у Білому домі йому доведеться багато зробити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

До його списку входить:

* початок масової депортації мігрантів;

* скасування політики адміністрації Байдена у сфері освіти;
* реорганізація федерального уряду шляхом звільнення тисяч федеральних службовців, які, на думку Трампа, таємно працюють проти нього;

* помилування людей, заарештованих за їхню роль у штурмі Капітолію 6 січня 2021 року;

* посадити Україну та Росію за стіл переговорів.

"Я хочу закрити кордон і хочу бурити, бурити, бурити", - сказав він про свої плани на перший день.

Прессекретар Трампа Каролін Лівітт заявила, що першого тижня будуть десятки указів.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2982
  0,0607
 0,15
EUR
 1
 44,4864
  0,0778
 0,17

Курс обміну валют на сьогодні, 10:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9860  0,03 0,07 41,6200  0,03 0,07
EUR 44,0660  0,26 0,58 44,9632  0,10 0,21

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2500  0,09 0,21 41,3000  0,05 0,12
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес