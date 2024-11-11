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Трамп про плани на перший тиждень роботи: посадити Україну та Росію за стіл переговорів
09:38 11.11.2024 |
Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що не буде диктатором - "за винятком першого дня". За його власними заявами, у перший день у Білому домі йому доведеться багато зробити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.
До його списку входить:
* початок масової депортації мігрантів;
* скасування політики адміністрації Байдена у сфері освіти;
* реорганізація федерального уряду шляхом звільнення тисяч федеральних службовців, які, на думку Трампа, таємно працюють проти нього;
* помилування людей, заарештованих за їхню роль у штурмі Капітолію 6 січня 2021 року;
* посадити Україну та Росію за стіл переговорів.
"Я хочу закрити кордон і хочу бурити, бурити, бурити", - сказав він про свої плани на перший день.
Прессекретар Трампа Каролін Лівітт заявила, що першого тижня будуть десятки указів.
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