Трамп про плани на перший тиждень роботи: посадити Україну та Росію за стіл переговорів

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що не буде диктатором - "за винятком першого дня". За його власними заявами, у перший день у Білому домі йому доведеться багато зробити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

До його списку входить:

* початок масової депортації мігрантів;

* скасування політики адміністрації Байдена у сфері освіти;

* реорганізація федерального уряду шляхом звільнення тисяч федеральних службовців, які, на думку Трампа, таємно працюють проти нього;

* помилування людей, заарештованих за їхню роль у штурмі Капітолію 6 січня 2021 року;

* посадити Україну та Росію за стіл переговорів.

"Я хочу закрити кордон і хочу бурити, бурити, бурити", - сказав він про свої плани на перший день.

Прессекретар Трампа Каролін Лівітт заявила, що першого тижня будуть десятки указів.



