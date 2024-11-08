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Фон дер Ляєн обговорила з Трампом заміну російського скрапленого газу на американський
23:42 08.11.2024 |
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час нещодавньої телефонної розмови з новообраним президентом США Дональдом Трампом запропонувала йому ідею збільшення імпорту американського СПГ, щоб замінити ним російський.
Про це Bloomberg, передає Укрінформ.
За словами фон дер Ляєн, СПГ був «однією з тем, які ми порушили».
«Ми все ще отримуємо багато СПГ через Росію, з Росії. І чому б не замінити його американським СПГ, який дешевший і знижує наші ціни на енергоносії», - сказала вона.
Водночас фон дер Ляєн зазначила, що розмова з Трампом не заглиблювалася в деталі щодо СПГ і «це те, що ми можемо обговорити», - сказала вона.
США вже є найбільшим європейським постачальником СПГ, але імпорт з Росії залишається на другому місці. Цього року Західна Європа вже купила більше СПГ з Росії, ніж за весь 2023 рік, згідно з даними Bloomberg.
Чиновники ЄС шукають способи обмежити роль Москви в постачанні СПГ, оскільки плата за газ фінансує триваючу війнув Україні.
Як повідомляв Укрінформ, очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн поспілкувалася з обраним президентом США Дональдом Трампом щодо низки тем, зокрема оборони України.
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