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АНАЛІТИКА

Фон дер Ляєн обговорила з Трампом заміну російського скрапленого газу на американський

 

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час нещодавньої телефонної розмови з новообраним президентом США Дональдом Трампом запропонувала йому ідею збільшення імпорту американського СПГ, щоб замінити ним російський.

Про це Bloomberg, передає Укрінформ.

За словами фон дер Ляєн, СПГ був «однією з тем, які ми порушили».

«Ми все ще отримуємо багато СПГ через Росію, з Росії. І чому б не замінити його американським СПГ, який дешевший і знижує наші ціни на енергоносії», - сказала вона.

Водночас фон дер Ляєн зазначила, що розмова з Трампом не заглиблювалася в деталі щодо СПГ і «це те, що ми можемо обговорити», - сказала вона.

США вже є найбільшим європейським постачальником СПГ, але імпорт з Росії залишається на другому місці. Цього року Західна Європа вже купила більше СПГ з Росії, ніж за весь 2023 рік, згідно з даними Bloomberg.

Чиновники ЄС шукають способи обмежити роль Москви в постачанні СПГ, оскільки плата за газ фінансує триваючу війнув Україні.

Як повідомляв Укрінформ, очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн поспілкувалася з обраним президентом США Дональдом Трампом щодо низки тем, зокрема оборони України.
Ключові теги: ЄС, США, Росія
 

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