Фінансові новини
- |
- 08.11.24
- |
- 19:40
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Панама позбавить свого прапора чотири танкери «тіньового» флоту Росії
18:03 08.11.2024 |
Панамська морська адміністрація (AMP) позбавить свого прапора чотири судна російського «тіньового» флоту, що потрапили під санкції США. Про це з посиланням на прес-службу AMP повідомляє «ЕП».
Власниками суден є компанії LNG Alpha Shipping, LNG Beta Shipping, LNG Delta Shipping і LNG Gamma Shipping, що базуються у Сингапурі.
LNG-танкери North Air, North Mountain, North Way й North Sky раніше були ідентифіковані як частина «тіньового» флоту росії, а їх власники намагались ухилитися від санкцій, накладених США на проєкт Arctic LNG 2.
Зазначається, що цей процес було розпочато 4 жовтня.
У повідомленні додають, що Панама продовжить захищати інтереси панамської морської спільноти й діятиме рішуче у справі анулювання реєстрації суден.
AMP пообіцяло рішуче діяти в інтересах панамського і міжнародного морського співтовариства у питанні анулювання реєстрації кораблів, що потрапили під обмеження.
Реєстрація суден під прапором Панами надає судновласникам кілька важливих переваг, зокрема можливість відкритої реєстрації й наймання працівників з-за кордону з нижчою оплатою праці.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Світовий банк надасть Україні новий пакет підтримки на $750 мільйонів – Шмигаль
|У Саратові спалахнула пожежа на НПЗ після атаки дронів
|Зеленський: Зараз є $300 млрд заморожених російських активів, Європі необхідно бути сильною і передати їх Україні
|Зеленський: без пункту про НАТО угоди між Україною та Угорщиною не буде
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Україна розірвала угоду про повітряне сполучення з Іраном
|Панама позбавить свого прапора чотири танкери «тіньового» флоту Росії
|IKEA продала свій останній актив у Росії, – росЗМІ
|Трамп планує відновити кампанію "максимального санкційного тиску" на Іран – WSJ
|Україна отримає для випробування естонські ракети ППО
|Урсула фон дер Ляєн обрала собі нову головну речницю
Бізнес
|Google виправив інцидент із «засвіченою» технікою ЗСУ на картах, - ЦПД
|Науковці розробили технологію живлення гаджетів через шкіру людини
|ЄС може оштрафувати виробника захисного скла Corning
|Перший український єдиноріг Grammarly став резидентом Diia City
|Apple інвестує 10 мільйонів доларів в Індонезії, щоб обійти заборону на продаж iPhone 16
|Швейцарські вчені успішно виростили клітини губ у «пробірці»
|ШІ допоможе Instagram ловити підлітків, які брешуть про свій вік