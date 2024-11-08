Панама позбавить свого прапора чотири танкери «тіньового» флоту Росії

Панамська морська адміністрація (AMP) позбавить свого прапора чотири судна російського «тіньового» флоту, що потрапили під санкції США. Про це з посиланням на прес-службу AMP повідомляє «ЕП».

Власниками суден є компанії LNG Alpha Shipping, LNG Beta Shipping, LNG Delta Shipping і LNG Gamma Shipping, що базуються у Сингапурі.

LNG-танкери North Air, North Mountain, North Way й North Sky раніше були ідентифіковані як частина «тіньового» флоту росії, а їх власники намагались ухилитися від санкцій, накладених США на проєкт Arctic LNG 2.

Зазначається, що цей процес було розпочато 4 жовтня.

У повідомленні додають, що Панама продовжить захищати інтереси панамської морської спільноти й діятиме рішуче у справі анулювання реєстрації суден.

AMP пообіцяло рішуче діяти в інтересах панамського і міжнародного морського співтовариства у питанні анулювання реєстрації кораблів, що потрапили під обмеження.

Реєстрація суден під прапором Панами надає судновласникам кілька важливих переваг, зокрема можливість відкритої реєстрації й наймання працівників з-за кордону з нижчою оплатою праці.