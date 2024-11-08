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IKEA продала свій останній актив у Росії, – росЗМІ
17:55 08.11.2024 |
Шведська компанія Ingka Group - власник IKEA - продала останній актив у Росії: склад у підмосковному Єсиповому.
Про це пишуть російські ЗМІ із посиланням на джерела на місцевому ринку комерційної нерухомості та представники покупця - бізнесмена Роберта Узілова, передає The Moscow Times.
Зокрема, йдеться про дистриб'юторський центр, який шведська компанія відкрила у 2003 році. У 2019 році Патрік Антоні, який тоді обіймав посаду гендиректора Ingka в Росії, говорив, що цей центр - "ключ для розвитку IKEA в Росії".
Склад площею майже 180 тис. кв. м обслуговував усі магазини шведського ретейлера в РФ.
У березні 2022 року на тлі розв'язаної Росією війни проти України Ingka призупинила роботу роздрібної мережі в Росії та Білорусі, а також на фабриках, що їй належали, які виробляли товари для IKEA.
2023 року шведська група поступово продала всі свої основні активи: заводи викупили російський лісопереробник "Лузалес" і компанія "Слотекс", що спеціалізується на випуску фасадів і кухонних стільниць. "Газпромбанк" отримав 14 торгових центрів "Мега", а штаб-квартиру IKEA в "Хімки бізнес-парк" придбала компанія "КЛС-Хімки".
Після припинення роботи IKEA склад не експлуатувався. Про те, хто його займе після продажу, невідомо.
Угода отримала схвалення урядової комісії з контролю за іноземними інвестиціями, а також відбулася з виконанням встановлених правил: сума угоди має враховувати дисконт, і навіть з неї виплачується добровільний внесок у бюджет РФ. У жовтні уряд Росії збільшив мінімальний дисконт з 50% до 60% і підняв внесок до бюджету з 15% до 35% вартості активу. Однак угода з Ingka Group відбулася за "старими" ставками.
Як повідомлялося, в жовтні 2022 року IKEA звільнила приблизно 10 тис. із 12 тис. співробітників своєї мережі у Росії.
після вторгнення Росії в Україну IKEA закрила свої магазини і зупинила виробництво в Росії, де вона була одним із найбільших західних роботодавців до початку повномасштабної війни.
Згодом IKEA заявила, що продасть свої чотири заводи у Ленінградській, Кіровській та Новгородській областях, а у серпні вирішила ліквідувати свою російську "дочку" ТОВ "Икеа Дом", якій належало 26 магазинів та студій у 12 містах Росії.
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