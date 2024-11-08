Обраний президент США Дональд Трамп планує суттєво посилити санкції проти Ірану і скоротити його доходи від продажу нафти, щоб підірвати підтримку Тегерана угруповань на Близькому Сході та його ядерної програми.

Про це повідомляють люди, які знайомі з його попередніми планами, пише The Wall Street Journal.

У перший термін Трамп критично ставився до Ірану, вийшовши з шестисторонньої угоди з Тегераном, відомої як Спільний всеосяжний план дій, що мав на меті обмежити ядерні розробки Ірану.

Він також запровадив так звану стратегію "максимального тиску", сподіваючись, що Іран відмовиться від прагнень до створення ядерної зброї, припинить фінансування і підготовку угруповань, які США вважають терористичними, і поліпшить стан прав людини в країні.

Однак, коли Трамп вступить на посаду 20 січня, його підхід до Ірану, ймовірно, буде враховувати інформацію, що іранські агенти намагалися організувати замах на нього та його колишніх високопосадовців з національної безпеки після завершення їхніх повноважень. Іран, за повідомленнями, прагне помсти за американський авіаудар у 2020 році, який вбив Касема Сулеймані, керівника іранських таємних воєнізованих операцій.

"Люди схильні сприймати такі речі особисто", - зазначив Мік Малрой, високопоставлений представник Пентагону на Близькому Сході в першій адміністрації Трампа. "Якщо він проявить жорсткість щодо будь-якої країни, яку розглядають як головного противника, це буде Іран".

Ті, хто знайомий з планами Трампа і має контакти з його основними радниками, заявили, що нова команда швидко діятиме, щоб скоротити доходи Ірану від нафти, у тому числі запровадить санкції проти іноземних портів і трейдерів, які мають справу з іранською нафтою. Це відтворить стратегію, яку колишній президент застосовував у своєму першому терміні, хоч і з неоднозначними результатами.

"Я думаю, що ви побачите повернення санкцій, а також активні дипломатичні та фінансові зусилля для ізоляції Ірану", - заявив колишній посадовець Білого дому. "Вважається, що Іран зараз у слабкій позиції, і це можливість скористатися цією слабкістю".

Офіційні особи, обізнані з планами Трампа, не надали деталей щодо того, як саме буде посилюватися тиск на Іран.