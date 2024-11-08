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Урсула фон дер Ляєн обрала собі нову головну речницю
17:12 08.11.2024 |
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн обрала португалку Паулу Піньо своєю головною речницею на другий п'ятирічний термін.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Politico.
Паула Піньо, кваліфікована юристка, працює в Єврокомісії з 2020 року і наразі є директоркою генерального директорату з питань енергетики. Вона також працювала в кабінетах кількох європейських комісарів.
Піньо замінить на цій посаді Еріка Мамера, який обіймав цю посаду відтоді, як фон дер Ляєн стала президенткою Єврокомісії у 2019 році.
Одне з основних завдань головного речника - відповідати на запитання журналістів на щоденній пресконференції комісії.
Наступний склад комісії може розпочати роботу лише після того, як Європейський парламент проголосує за нову колегію з 27 комісарів.
Очікується, що голосування відбудеться 27 листопада, що відкриє шлях до початку роботи нової комісії з 1 грудня.
Піньо володіє шістьма європейськими мовами: португальською, німецькою, англійською, французькою, іспанською та італійською.
Напередодні представниця Словенії Марта Кос отримала схвалення для затвердження на посаду єврокомісара з питань розширення у результаті слухань у Європарламенті в четвер.
А угорець Олівер Варгеї став єдиним комісаром, у якого виникли труднощі у процесі затвердження в Європарламенті - йому доведеться повторно відповідати на письмові запитання депутатів.
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