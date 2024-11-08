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Євросоюз відклав автоматичний контроль на кордонах
17:05 08.11.2024 |
ЄС відклав запровадження цифрової системи контролю на кордонах, яка мала запрацювати 10 листопада. Нові терміни під питанням - це може бути і до кінця року, і у 2025 році.
Це не перше перенесення запуску нової ІТ-системи перевірки EES (Entry/Exit System).
Після того, як її вперше запропонували у 2016 році й законодавчо затвердили у 2017-му, її спочатку хотіли запустити у 2022-му, потім перенесли на 2023 рік, а згодом - на листопад 2024.
Чому запуск EES відклали
Про чергову затримку, причиною якої називають неготовність прикордонної комп'ютерної системи у Німеччині, Франції та Нідерландах, стало відомо у жовтні.
На ці країни припадає до 40% пасажирського трафіку ЄС, тож їхня готовність є ключовою для запуску всієї системи.
Крім того, після засідання комітету Європейської Ради стало відомо, що Єврокомісія розглядає варіант поступового запуску автоматичного контролю, хоча раніше в Брюсселі казали про одночасний старт на усіх кордонах ЄС.
Тоді також повідомляли, що деталі поступового підходу стануть відомі згодом, але наразі додаткової інформації немає.
Не виключають, що це пов'язано зі змінами, які треба внести у законодавство, аби переорієнтуватися на поступове, а не загальне запровадження системи.
Що буде далі з поїздками до ЄС
Єврокомісар ЄС із внутрішніх справ Ілва Йоганссон сподівається, що система запрацює "щойно це стане можливим", але остаточна дата залежатиме від технічної готовності та завершення усіх процедур.
Передбачається, що нова система EES автоматично реєструватиме в'їзд і виїзд усіх іноземних громадян, незалежно від наявності візи чи безвізового режиму, включно з українцями.
Ця система збиратиме біометричні дані мандрівників, зокрема відбитки пальців і фото обличчя, які зберігатимуться в системі впродовж трьох років.
Реєстрація на кордоні має відбуватися не "вручну", як зараз, а через термінали самообслуговування.
В Єврокомісії очікують, що система підвищить безпеку та зможе запобігти використанню підроблених документів і нелегальній міграції.
Чергове перенесення дати запуску системи порушило питання про те, чи здатен ЄС запроваджувати якісь технологічні зміни одразу у всіх країнах-членах.
Відкладення атоматизованої системи означає, що звичайні перевірки і ручні штампи у паспортах подорожуючих поки що зберігатимуться.
Це також означає відтермінування запуску ще однієї системи - European Travel Information and Authorization System (ETIAS). Раніше планувалося, що вона має запрацювати у 2025 році, приблизно через пів року після запуску автоматичної системи контролю на кордонах.
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