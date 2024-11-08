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АНАЛІТИКА

ЄС та Китай заявляють про прогрес у переговорах щодо уникнення тарифів на електромобілі

 

Європейський Союз і Китай заявили, що досягли певного прогресу щодо скорочення або скасування тарифів, які ЄС застосовує до електромобілів китайського виробництва.

Про це повідомляє Bloomberg.

Виконавча влада ЄС охарактеризувала результати переговорів цього тижня як "технічний прогрес", а Міністерство торгівлі Китаю повторило цей висновок в окремій заяві.

І Брюссель, і Пекін раніше попереджали, що залишаються значні розбіжності щодо того, як розв'язувати проблему субсидування електромобілів китайського виробництва, яку ЄС називає несправедливою.

ЄС і Китай намагаються укласти угоду про так звані цінові зобов'язання - складний механізм контролю за цінами та обсягами експорту, який використовується для уникнення тарифів.

У п'ятницю ЄС підтвердив, що індивідуальні угоди між автовиробниками та ЄС можливі відповідно до правил Світової організації торгівлі. Але Пекін хоче укласти парасолькову угоду, що є однією з перешкод у переговорах.

Кілька раундів переговорів не привели до рішення, яке б відповідало суворим вимогам ЄС, включаючи узгодження з правилами СОТ і компенсацію повного ефекту мит. Блок з 27 країн також хоче гарантувати, що зможе контролювати дотримання вимог.

Зазначається, переговори продовжаться на технічному рівні наступного тижня.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: ЄС, Китай
 

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