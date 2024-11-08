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АНАЛІТИКА

ЗМІ: Фінляндія хоче у себе базу для великих розвідувальних дронів НАТО

 

Фінляндія зацікавлена в базі, з якої могли б діяти великі безпілотні розвідувальні дрони НАТО.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телерадіокомпанія Yle.

Нині база безпілотників знаходиться в Італії. Звідти апарати здійснюють польоти через повітряний простір НАТО. Вони також літали у повітряному просторі Фінляндії для збору розвідувальної інформації на східному кордоні.

За даними Yle, планування майбутньої експлуатації безпілотників в НАТО перебуває на ранній стадії. Однак військовому альянсу потрібно буде знайти базу в Північній Європі.

Між країнами НАТО існує конкуренція за місце розташування, і це питання ще не було політично узгоджено між країнами-членами Альянсу. Рішення з цього питання буде прийнято в наступному році.

За інформацією Yle, Фінляндія запропонувала НАТО свою базу. Фінські ВПС мають чотири бази як альтернативи, і серед них Пірккала може бути ймовірним місцем розташування.

Iltalehti також розповідає про бажання Фінляндії мати базу безпілотників. Згідно з інформацією від Iltalehti, Фінляндія розмістить базу в Пірккала.

На базі працюватимуть від кількох десятків до кількох сотень працівників, залежно від майбутніх рішень НАТО.

Великі безпілотні розвідувальні дрони НАТО розміщені в Сігонеллі на Сицилії. Коли ситуація з безпекою погіршилась і НАТО роззширився на Фінляндію і Швецію, польоти також були спрямовані на північ.

Розмах крил найбільшого безпілотного розвідувального літака становить майже 40 метрів, тобто такий самий, як у звичайних пасажирських літаків. Радіус польоту - 16 000 кілометрів. Літаки літають на висоті до 18 кілометрів.

Як повідомлялося, штаб сухопутних військ НАТО в Північній Європі буде розміщено у фінському місті Міккелі.

Наприкінці серпня стало відомо, що Фінляндія офіційно підтвердила, що веде пере переговори з кількома країнами-членами Північноатлантичного альянсу про розгортання їхніх військ на фінській території.
 

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