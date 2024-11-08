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АНАЛІТИКА

«Жодних просвітів»: Центробанк РФ визнає погіршення ситуації на ринку праці

 

В Росії одна з головних проблем економіки - дефіцит кадрів - продовжує посилюватися.

Про це сказав радник голови російського Центробанку Кирило Тремасов, який до жовтня очолював департамент грошово-кредитної політики, пише видання The Moscow Times.

"Ми не бачимо жодних просвітів у частині ринку праці. Тут ситуація продовжує не стабілізуватися, а продовжує погіршуватися. Жорсткість параметрів ринку праці наростає", - заявив він.

На цьому акцентували увагу і керівники ЦБ, обговорюючи ключову ставку 25 жовтня. Вони вважають дефіцит трудових ресурсів головним чинником, що обмежує можливості розширення пропозиції.

"Безробіття зберігається на історичних мінімумах. Дефіцит трудових ресурсів наростає в широкому колі галузей. Зростання заробітних плат продовжує випереджати зростання продуктивності праці", - перераховували вони. Останнє - це прямий шлях до інфляції, зазначив Тремасов.

Але, як пише видання, зробити з цим ЦБ нічого не може. Його регулярні опитування підприємств показують: частка тих, хто відчуває дефіцит кадрів, продовжує зростати.

А влада, замість того, щоб стимулювати приплив робочих рук з-за кордону, розгорнула кампанію проти мігрантів. "На ситуацію з робочою силою впливає і зміна міграційної політики", - дипломатично резюмували керівники ЦБ.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

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