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«Жодних просвітів»: Центробанк РФ визнає погіршення ситуації на ринку праці
11:50 08.11.2024 |
В Росії одна з головних проблем економіки - дефіцит кадрів - продовжує посилюватися.
Про це сказав радник голови російського Центробанку Кирило Тремасов, який до жовтня очолював департамент грошово-кредитної політики, пише видання The Moscow Times.
"Ми не бачимо жодних просвітів у частині ринку праці. Тут ситуація продовжує не стабілізуватися, а продовжує погіршуватися. Жорсткість параметрів ринку праці наростає", - заявив він.
На цьому акцентували увагу і керівники ЦБ, обговорюючи ключову ставку 25 жовтня. Вони вважають дефіцит трудових ресурсів головним чинником, що обмежує можливості розширення пропозиції.
"Безробіття зберігається на історичних мінімумах. Дефіцит трудових ресурсів наростає в широкому колі галузей. Зростання заробітних плат продовжує випереджати зростання продуктивності праці", - перераховували вони. Останнє - це прямий шлях до інфляції, зазначив Тремасов.
Але, як пише видання, зробити з цим ЦБ нічого не може. Його регулярні опитування підприємств показують: частка тих, хто відчуває дефіцит кадрів, продовжує зростати.
А влада, замість того, щоб стимулювати приплив робочих рук з-за кордону, розгорнула кампанію проти мігрантів. "На ситуацію з робочою силою впливає і зміна міграційної політики", - дипломатично резюмували керівники ЦБ.
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