Фінансові новини
- |
- 08.11.24
- |
- 11:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Фон дер Ляєн поспілкувалася з Трампом, говорили й про Україну
10:51 08.11.2024 |
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн поспілкувалася з новообраним президентом США Дональдом Трампом, зокрема щодо оборони України.
Про це вона написала в X (Twitter), передає "Європейська правда".
Урсула фон дер Ляєн очікує на "зміцнення зв'язків між ЄС і США та спільну роботу над вирішенням геополітичних викликів".
"Ми обговорили оборону та Україну, торгівлю та енергетику. Разом ми можемо сприяти процвітанню та стабільності по обидва боки Атлантики", - заявила вона.
Напередодні, після саміту Європейської політичної спільноти в Будапешті, президент Володимир Зеленський заявив, що вірить, що Трамп хоче швидкого закінчення війни, але воно може означати втрати для України.
Також він розповів європейським лідерам про свою телефонну розмову з Трампом.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У Саратові спалахнула пожежа на НПЗ після атаки дронів
|Зеленський: Зараз є $300 млрд заморожених російських активів, Європі необхідно бути сильною і передати їх Україні
|Зеленський: без пункту про НАТО угоди між Україною та Угорщиною не буде
|Татарова звинуватили у поїздках до Росії. Він усе заперечує
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Фон дер Ляєн поспілкувалася з Трампом, говорили й про Україну
|Світовий банк надасть Україні новий пакет підтримки на $750 мільйонів – Шмигаль
|У Саратові спалахнула пожежа на НПЗ після атаки дронів
|ЗМІ: Ексміністр фінансів Німеччини каже, що хотів дати Україні Taurus замість грошей
|Швеція запропонує нову фінансову підтримку для досліджень акумуляторів
|Японія побудує конвеєр довжиною 515 км для перевезення вантажів між Токіо та Осакою
Бізнес
|Перший український єдиноріг Grammarly став резидентом Diia City
|Apple інвестує 10 мільйонів доларів в Індонезії, щоб обійти заборону на продаж iPhone 16
|Швейцарські вчені успішно виростили клітини губ у «пробірці»
|ШІ допоможе Instagram ловити підлітків, які брешуть про свій вік
|Євросоюз домовився ввести ПДВ для цифрових платформ, таких як Airbnb і Uber
|Nvidia готується вийти на ринок процесорів для ПК, щоб конкурувати з Intel і AMD
|Учені знайшли спосіб змусити ракові клітини самознищуватися