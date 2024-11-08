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АНАЛІТИКА

Фон дер Ляєн поспілкувалася з Трампом, говорили й про Україну

 

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн поспілкувалася з новообраним президентом США Дональдом Трампом, зокрема щодо оборони України.

Про це вона написала в X (Twitter), передає "Європейська правда".

Урсула фон дер Ляєн очікує на "зміцнення зв'язків між ЄС і США та спільну роботу над вирішенням геополітичних викликів".

"Ми обговорили оборону та Україну, торгівлю та енергетику. Разом ми можемо сприяти процвітанню та стабільності по обидва боки Атлантики", - заявила вона.

Напередодні, після саміту Європейської політичної спільноти в Будапешті, президент Володимир Зеленський заявив, що вірить, що Трамп хоче швидкого закінчення війни, але воно може означати втрати для України.

Також він розповів європейським лідерам про свою телефонну розмову з Трампом.
Ключові теги: США, ЄС
 

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