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ЗМІ: Ексміністр фінансів Німеччини каже, що хотів дати Україні Taurus замість грошей
09:58 08.11.2024 |
Голова Вільної демократичної партії Німеччини, ексміністр фінансів Крістіан Лінднер після розпаду урядової коаліції звинуватив канцлера Олафа Шольца у блокуванні більш ефективної допомоги Україні.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Berliner Zeitung.
Лінднер заявив у четвер у Берліні, що Вільна демократична партія "ніколи не вагалася", коли йшлося про допомогу Україні.
Однак Шольц зажадав перерахувати Україні три мільярди євро. Він, Лінднер, вказав на складну фінансову ситуацію і натомість запропонував надати Україні те, що вона найнагальніше потребує для ефективного захисту від Росії, а саме - крилаті ракети Taurus. Канцлер Олаф Шольц категорично відкинув цю пропозицію і натомість повідомив йому про відставку.
"Що стосується України, до речі - тема, яка обговорюється публічно - ми інтенсивно боролися один з одним. Для вільних демократів підтримка України ніколи не була під питанням. Інші завжди вагалися. Вільні демократи - ніколи", - сказав Лінднер.
"Вчора ще чинний федеральний канцлер висунув пропозицію виділити Україні ще три мільярди євро. Але три мільярди євро не зроблять різниці, враховуючи обсяг наявних коштів. Я сказав це від імені вільних демократів у коаліційному комітеті: якщо ми хочемо іншої, сильнішої підтримки України, то додаткові три мільярди євро не потрібні.
Тоді Німеччина повинна прийняти рішення про оснащення України системами озброєння, які потрібні українцям для захисту своєї свободи, зокрема, системою озброєння Taurus. Готовності до цього не було", - розповів він.
Лінднер закликав Шольца негайно забезпечити політичну ясність. "Нашій країні потрібен уряд, який не лише обіймає посаду, але й може діяти. Правильним рішенням для нашої країни було б негайне висловлення вотуму довіри і нові вибори. У демократичній країні ніхто не може боятися виборців", - заявив колишній федеральний міністр фінансів у штаб-квартирі партії в Берліні.
Лінднер вимагає, щоб федеральна канцелярія не перетворилася на "штаб передвиборчої кампанії". "Швидкі нові вибори після провалу уряду Шольца важливі не лише для демократії. Наша країна не може дозволити собі втрачати час", - сказав він.
Політична криза у Німеччині почалась 6 листопада, коли Шольц вирішив звільнити міністра фінансів Крістіана Лінднера та оголосив про наміри ініціювати голосування за довіру своєму уряду в січні 2025 року.
Після звільнення Лінднера та виходу міністрів від його Вільної демократичної партії з уряду кабінет Шольца втратив підтримку більшості у парламенті.
Шольц висловив сподівання, що його уряд меншості зможе продовжити роботу, а необхідні законопроєкти вдасться ухвалювати за підтримки ХДС/ХСС.
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