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АНАЛІТИКА

Швеція запропонує нову фінансову підтримку для досліджень акумуляторів

 

Уряд Швеції пообіцяв підтримати молоду галузь акумуляторної промисловості країни новими коштами на дослідження та сприяти збереженню навичок працівників, звільнених компанією Northvolt AB.

Про це повідомляє Bloomberg.

Міністр енергетики Ебба Буш та чотири інші міністри уряду заявили, що кошти на дослідження та інновації складуть 715 мільйонів крон (66,2 мільйона доларів) і будуть розподілені протягом чотирьох років.

"ЄС потребує постійного безпечного доступу до конкурентоспроможних розробок, виробництва та ланцюжків доданої вартості, щоб досягти успіху в електрифікації, а також зменшити нашу стратегічну залежність від інших країн", - написали вони.

Міністри також повторили попередню обіцянку виділити 700 мільйонів крон на підтримку потужностей енергосистеми, що може включати інвестиції в накопичувачі енергії, такі як акумулятори.

Хоча уряд досі відмовлявся надавати пряме фінансування виробнику акумуляторів, який перебуває у скрутному фінансовому становищі, міністри заявили, що Агентство зростання країни координуватиме зусилля зацікавлених сторін, щоб допомогти звільненим працівникам Northvolt, "щоб сприяти тому, щоб Швеція змогла зберегти і продовжувати використовувати компетенції для "зеленого" переходу".

У вересні компанія Northvolt оголосила про скорочення 25% свого шведського персоналу. Локальні скорочення будуть розподілені між головним заводом компанії в Скеллефтеа, де скорочується 1 000 робочих місць, заводом у Вастерасі з 400 працівниками та Стокгольмі з 200 посадами.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Швеція
 

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