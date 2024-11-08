Фінансові новини
- |
- 08.11.24
- |
- 11:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Швеція запропонує нову фінансову підтримку для досліджень акумуляторів
09:53 08.11.2024 |
Уряд Швеції пообіцяв підтримати молоду галузь акумуляторної промисловості країни новими коштами на дослідження та сприяти збереженню навичок працівників, звільнених компанією Northvolt AB.
Про це повідомляє Bloomberg.
Міністр енергетики Ебба Буш та чотири інші міністри уряду заявили, що кошти на дослідження та інновації складуть 715 мільйонів крон (66,2 мільйона доларів) і будуть розподілені протягом чотирьох років.
"ЄС потребує постійного безпечного доступу до конкурентоспроможних розробок, виробництва та ланцюжків доданої вартості, щоб досягти успіху в електрифікації, а також зменшити нашу стратегічну залежність від інших країн", - написали вони.
Міністри також повторили попередню обіцянку виділити 700 мільйонів крон на підтримку потужностей енергосистеми, що може включати інвестиції в накопичувачі енергії, такі як акумулятори.
Хоча уряд досі відмовлявся надавати пряме фінансування виробнику акумуляторів, який перебуває у скрутному фінансовому становищі, міністри заявили, що Агентство зростання країни координуватиме зусилля зацікавлених сторін, щоб допомогти звільненим працівникам Northvolt, "щоб сприяти тому, щоб Швеція змогла зберегти і продовжувати використовувати компетенції для "зеленого" переходу".
У вересні компанія Northvolt оголосила про скорочення 25% свого шведського персоналу. Локальні скорочення будуть розподілені між головним заводом компанії в Скеллефтеа, де скорочується 1 000 робочих місць, заводом у Вастерасі з 400 працівниками та Стокгольмі з 200 посадами.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У Саратові спалахнула пожежа на НПЗ після атаки дронів
|Зеленський: Зараз є $300 млрд заморожених російських активів, Європі необхідно бути сильною і передати їх Україні
|Зеленський: без пункту про НАТО угоди між Україною та Угорщиною не буде
|Татарова звинуватили у поїздках до Росії. Він усе заперечує
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Фон дер Ляєн поспілкувалася з Трампом, говорили й про Україну
|Світовий банк надасть Україні новий пакет підтримки на $750 мільйонів – Шмигаль
|У Саратові спалахнула пожежа на НПЗ після атаки дронів
|ЗМІ: Ексміністр фінансів Німеччини каже, що хотів дати Україні Taurus замість грошей
|Швеція запропонує нову фінансову підтримку для досліджень акумуляторів
|Японія побудує конвеєр довжиною 515 км для перевезення вантажів між Токіо та Осакою
Бізнес
|Перший український єдиноріг Grammarly став резидентом Diia City
|Apple інвестує 10 мільйонів доларів в Індонезії, щоб обійти заборону на продаж iPhone 16
|Швейцарські вчені успішно виростили клітини губ у «пробірці»
|ШІ допоможе Instagram ловити підлітків, які брешуть про свій вік
|Євросоюз домовився ввести ПДВ для цифрових платформ, таких як Airbnb і Uber
|Nvidia готується вийти на ринок процесорів для ПК, щоб конкурувати з Intel і AMD
|Учені знайшли спосіб змусити ракові клітини самознищуватися