Японія побудує конвеєр довжиною 515 км для перевезення вантажів між Токіо та Осакою

Влада Японії затвердила проєкт виробництва конвеєрної дороги для перевезення вантажів між містами Токіо та Осака. Довжина дороги складе 515 км, а її вартість сягне 3,7 трлн єн (23,5 млрд доларів США), пише The Gurdian.

Японія відчуває хронічний дефіцит робочої сили у сфері вантажних перевезень. Дефіцит водіїв, які перевозять близько 90% японських вантажів, зросте ще більше після введення цього року нового закону, який обмежить їхню понаднормову роботу. Влада каже, що це розв'яже проблему перевтоми та зменшить кількість аварій.

Конвеєр буде функціонувати цілодобово та має на меті розв'язати обидві проблеми. За словами Юрі Ендо, високопосадовця міністерства транспорту, який курує проєктом, дорога також допоможе скоротити викиди вуглекислого газу.

"Ми повинні бути інноваційними в тому, як ми підходимо до доріг, - каже Юрі Ендо. - Ключова концепція конвеєрної дороги полягає у створенні спеціальних просторів у дорожній мережі для логістики, використовуючи цілодобову автоматизовану і безпілотну транспортну систему".

Перші тестові заїзди мають розпочатися у 2027 або на початку 2028 року, а повноцінна експлуатація дороги запланована на середину наступного десятиліття. Якщо проєкт буде успішним, його можна буде розширити, щоб охопити інші частини Японії. За оцінками міністерства, логістичні автомагістралі можуть виконувати роботу 25 000 водіїв вантажівок на день.



