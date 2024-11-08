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Трамп «думає, що поговорить» з Путіним
09:05 08.11.2024 |
Обраний президент США Дональд Трамп допустив, що може поговорити з Владіміром Путіним.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю NBC News.
Трамп зазначив, що ще не говорив з Путіним після оголошення його перемоги на президентських виборах у США.
"Я думаю, що ми поговоримо", - сказав він.
Чинний президент США Джо Байден не говорив з Путіним після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.
Своєю чергою Трампу з середи, коли було оголошено про його обрання президентом США, зателефонувала низка світових лідерів.
Нагадаємо, російське видання "Верстка" повідомило, що лідер Росії Владімір Путін неформально привітав Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах. Зробив він це нібито "через знайомих".
Сам Путін нещодавно сказав, що "не вважає негожим" і самому зателефонувати Трампу.
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